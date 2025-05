Una delegazione di Thiene vola in Giappone, nel segno di Arturo Ferrarin

Volerà dal Vicentino al Giappone la delegazione di Thiene, guidata dal sindaco Giampi Michelusi, che andrà ad incontrare il paese dell’Estremo Oriente che accolse nel 1920 il pilota thienese Arturo Ferrarin al termine del suo viaggio aereo Roma-Tokyo e che nel 2022 vide una delegazione in visita nell’Alto Vicentino.

Dal 18 al 25 maggio una delegazione di Thiene, guidata dal sindaco Gianantonio Michelusi, visiterà Tokorozawa e Hiroshima, ricambiando la visita nipponica del 2022. Il viaggio rafforza l’amicizia nata in occasione delle celebrazioni del Centenario della trasvolata Roma-Tokyo di Arturo Ferrarin. A Tokorozawa sono previsti incontri istituzionali e visite a centri culturali e musei aeronautici, mentre a Hiroshima la delegazione parteciperà a eventi promossi da Mayors for Peace, con cui Thiene collabora dal 2014.

Contemporaneamente, a Thiene si terranno dal 17 al 30 maggio le Settimane Giapponesi, con mostre, laboratori di cultura tradizionale e conferenze su vari aspetti della cultura giapponese, tra cui l’estetica, il cinema di Hayao Miyazaki, la matematica nel periodo Edo e il cinema nipponico. Gli eventi mirano a promuovere la conoscenza e lo scambio interculturale con il Giappone.

La delegazione

A distanza di quasi tre anni dalla visita a Thiene, avvenuta nel luglio 2022, del Sindaco della città nipponica di Tokorozawa, Masato Fujimoto, anche l’Amministrazione Comunale si appresta a ricambiare la gradita visita. Dal 18 maggio al 25 maggio, infatti, saranno impegnati in una serie di incontri a Tokorozawa e Hiroshima, il sindaco, Gianantonio Michelusi, accompagnato dalle assessore Marina Maino referente per i gemellaggi e Ludovica Sartore referente per la cultura, dal consigliere Carlo Gecchelin, in rappresentanza della Provincia di Vicenza, da Giorgio Bonato, presidente dell’Rthm Roma Tokyo Hangar Museum e da Giovanni Scalco, legal assistant di Zeco, l’azienda che assieme a Ca.Form ha sostenuto la società aeroporto nell’organizzazione della missione. Nella delegazione non poteva mancare Satoshi Dobara, coordinatore con la città di Tokorozawa e di Hiroshima e importante trait d’union tra Thiene e Tokorozawa sin dall’epoca degli eventi celebrativi del Centenario della trasvolata Roma Tokyo.

A Tokorozawa

Il fulcro del viaggio sarà martedì 22 maggio l’incontro in Municipio con Katsutoshi Onozuka, attuale sindaco di Tokorozawa. Nella città giapponese la delegazione thienese ha in programma alcune visite. Tokorozawa ha 344mila abitanti, è situata vicino Tokyo ed è ricca di grandi parchi che hanno ispirato il famoso regista Hayao Miyazaki. E’ stata la prima città in Giappone a costruire un aeroporto nel 1911 ed è oggi considerata la culla dell’aviazione giapponese. Lo stesso Arturo Ferrarin durante il suo soggiorno nel 1920 a Tokyo, tenne una conferenza alla Scuola di Aviazione di Tokorozawa. Ferrarin è anche personaggio di spicco nel film “Porco Rosso” di Miyazaki, cittadino onorario di Tokorozawa.

L’amicizia fra Thiene e Tokorozawa si è consolidata negli ultimi anni, a partire dai festeggiamenti per i cento anni della Trasvolata Roma-Tokyo, ai quali l’Aeroporto ha contribuito con la realizzazione del monumento dedicato all’aviatore thienese e con l’Air Show di chiusura dell’ottobre 2021 e l’esibizione delle Frecce Tricolori.

I rapporti fra le città si sono ulteriormente stretti nel luglio 2022, con la visita della delegazione giapponese a Thiene e la firma, da parte dell’allora sindaco Masato Fujimoto e del sindaco Gianantonio Michelusi, di una lettera di intenti, un “patto di amicizia”, volto a rafforzare i rapporti fra le due città.

Nel frattempo i rapporti fra Thiene e Tokorozawa si sono rafforzati grazie all’invio di disegni realizzati da ragazze e ragazzi della Città e del territorio per la partecipazione all’International Forum, manifestazione per gli scambi interculturali che prevede l’esposizione di disegni realizzate da ragazzi e ragazze di paesi gemellati o in rapporti di amicizia con la città di Tokorozawa.

Ad Hiroshima

Il 23 maggio la delegazione partirà alla volta di Hiroshima, città alla quale Thiene è legata in virtù della sua adesione alle iniziative proposte dall’associazione internazionale Mayors for Peace, alla quale dal 2014 la città di Thiene ha aderito, in particolare partecipando al Concorso artistico Città per la Pace con l’invio di disegni dagli studenti degli istituti scolastici thienesi nelle edizioni del 2022, del 2023 e del 2024. Con Mayors for Peace Thiene ha avviato anche il progetto Semi e arboscelli di piante sopravvissute alle bombe atomiche che ha visto la piantumazione nei giardini degli istituti scolastici della città e nel Parco Anna Frank di germogli provenienti dalle piante di gikgo biloba sopravvissuti alla bomba atomica.

La delegazione thienese incontrerà il sindaco di Hiroshima, che è anche presidente di Mayors for Peace, Kazumi Matsui,e visiterà il Parco della Pace con il museo e il Parco Shukkein, dove è conservato il ginkgo biloba bombardato e sopravvissuto al bombardamento atomico.

Le Settimane Giapponesi

In contemporanea al viaggio in Giappone, a Thiene si terranno dal 17 al 30 maggio le Settimane Giapponesi, iniziative dedicate alla cittadinanza per divulgare e promuovere aspetti della cultura del paese del Sol Levante. Il programma completo, che prevede esposizione di disegni, laboratori durante la Festa dei Popoli (gratuiti ma con iscrizione obbligatoria a questo link), incontri in collaborazione col liceo Corradini sono disponibili sul sito del Comune di Thiene.

