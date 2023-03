A 10 anni dall’ultima edizione è ufficiale: a ottobre sfilerà ‘il Ritorno dal Bosco’

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Ora è ufficiale: il prossimo 14 e 15 di ottobre torna a Valdastico “Il Ritorno dal Bosco“. L’atteso annuncio è arrivato proprio in questi giorni dall’amministrazione del comune valligiano dove è già stata fissata per venerdì 31 marzo la prima riunione organizzativa in vista dell’evento in autunno.

All’incontro, che si terrà presso la Casetta della Pro Loco di San Pietro dalle 20.30, sono invitati tutti i cittadini, ma anche tutti quelli che più in generale vorranno dare un contributo alla rievocazione storica.

Un impegno che già era stato preannunciato nella primavera 2022 per lo scorso ottobre, ma che poi era stato rinviato per le restrizioni e le difficoltà di applicazione della normativa legate al periodo post pandemico.

Grande soddisfazione espressa dal Sindaco Claudio Sartori e dal suo vice Nicola Sella, convinti che con uno sforzo corale, la manifestazione che nel 2013 portò a Valdastico oltre 10mila persone con più di 300 figuranti e altrettanti animali raccontando la storia e le tradizioni di un’intera valle, tornerà agli antichi fasti non senza qualche gradita sorpresa.