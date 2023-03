Beccati con gli stupefacenti: coppia di dominicani nei guai

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti: sono questi i reati contestati a due cittadini dominicani, colti in flagrante dagli uomini dell’Arma dopo opportune indagini.

I Carabinieri del Comando Provinciale di Vicenza hanno così arrestato questa settimana un uomo di 37 anni ed una donna di 50 anni, entrambi originari della Repubblica Dominicana, residenti rispettivamente a Cornedo Vicentino e Malo, per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti del tipo cocaina.

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Valdagno, a seguito dei quotidiani servizi di controllo del territorio, avevano infatti acquisito elementi informativi in merito a immotivati movimenti tra i Comuni di Cornedo e di Malo verosimilmente collegati all’acquisto di stupefacenti: avviata, di conseguenza, una serie di servizi di osservazione, con epilogo nel corso del primo pomeriggio del 15 marzo, quando appunto l’uomo si trovava a Malo. Un dispositivo di militari del Nucleo Operativo e Radiomobile di Valdagno, con il supporto dei militari della Stazione di Malo, controllato il dominicano appena uscito dall’abitazione della connazionale, ha rinvenuto 12 grammi di cocaina suddivisa in dosi. Non sorpresi dal rinvenimento, i militari dell’Arma hanno quindi avviato le perquisizioni domiciliari nell’abitazione: scovati 105 grammi di cocaina custodita all’interno della camera da letto, materiale atto al confezionamento dello stupefacente e 750 euro in contanti, somma verosimilmente provento di pregressa attività di spaccio. Presso l’abitazione dell’uomo sono stati invece rinvenuti invece 800 euro ed ulteriore materiale per il confezionamento dello stupefacente.

L’Autorità Giudiziaria berica ha disposto l’associazione in carcere della donna e la sottoposizione agli arresti domiciliari dell’uomo, misure convalidate due giorni dopo con l’obbligo di presentazione quotidiana presso le Stazioni Carabinieri competenti per territorio per entrambi gli arrestati.