A Valdastico torna il servizio medico di base. Ambulatorio (ri)aperto dal 1 marzo

Si risolve definitivamente il “caso medico di famiglia” a Valdastico, in parte anche legato alla disussa figura del dottor Jamal Bassal, al quale lo scorso anno non era stato rinnovato l’incarico. Lasciando di fatto sprovvisto di un presidio ambulatoriale di medicina territoriale il paese montano di poco più di 1.100 anime effettivamente residenti.

A partire dal 1 marzo prossimo, quindi entro due settimane, il medico di famiglia sarà di nuovo al suo posto per effetto di una nuova assegnazione dell’incarico da parte dell’azienda Ulss 7 Pedemontana, sulla base della graduatoria stilata.

Un caso, per quanto rimasto contenuto a livello locale e poi sgonfiatosi dopo i chiarimenti e i confronti tra le autorità sanitarie e locali, quello legato al dott. Basal, che aveva suscitato prima le segnalazioni di alcuni cittadini per presunte mancanze da parte del professionista, e poi le proteste per l’assenza di figure mediche a “km zero”, con difficoltà di spostamenti in particolare per la popolazione anziana. Il Comune ha messo a disposizione un servizio di trasporto verso Arsiero e Piovene per i più bisognosi grazie al contributo anche di volontari. Fatti sopra descritti risalenti a un anno fa, ormai, e il nuovo status quo che ora va a sanare una crepa sul piano dell’assistenza medica territoriale, ritornando al passato (recente).

Il dottor Basal, di origini israeliane, è giunto in Italia nel 1989 dove ha completato gli studi universitari a Padova, Oltre che nel paese dalla vallata aveva anche a prestato servizio nel presidio di guardia medica all’ambulatorio di Arsiero. La cessazione del contratto e l’attesa di accertamenti – intervennero anche i Carabinieri del Nucleo Antisofisticazione nello studio medico di piazza Roma – per appurare la veridicità delle istanze raccolte e delle lamentele di alcuni cittadini, si sarebbe dunque conclusa senza ripercussioni a livello professionale. Va evidenziato che non risultano indagini ufficiali ma solo verifiche disposte in base agli esposti presentati. A buon conto, oggi, la priorità va al ripristino del servizio basilare per gli utenti e pazienti di Valdastico.

“La carenza dei Medici di Medicina Generale è un tema di grande attualità un po’ ovunque – sottolinea il dg di Ulss 7a Carlo Bramezza – ma siamo una delle aziende socio-sanitarie con la percentuale più elevata di copertura della popolazione e questo grazie ad un lavoro incessante proprio al fine di coprire ogni posto che risulti temporaneamente vacante. A volte ci vuole un po’ di tempo, soprattutto nei comuni più piccoli o vicini a delle Medicine di Gruppo che per forza di cose attirano più pazienti, ma non ci arrendiamo mai e i risultati si

vedono. Mi auguro però che questo impegno costante venga riconosciuto e apprezzato dai cittadini e dai rappresentanti del territorio: non sempre è così, ma cercare la polemica non risolve e le cose e credo che compito di un buon amministratore sia risolvere i problemi lavorando in rete piuttosto che cercare la polemica sterile”. A margine della dichiarazione, l’Ulss 7 evidenzia come il tasso di copertura della popolazione al 31 dicembre 2023 risultata è al 98,6% della popolazione e un pediatra di libera scelta al 99,7% degli under 14.