Auto fuori controllo si rovescia su un fianco. Ferita una coppia

Alle 16:30, di venerdì, i vigili del fuoco sono intervenuti in località Pontemaso lungo la SP 350 a Valdastico per un’auto finita rovesciata, dopo essere entrata in collisione con un muretto: feriti due coniugi.

I pompieri arrivati da Schio hanno messo in sicurezza l’auto, mentre le due persone aiutate da alcuni passanti, erano già stati presi in cura dal personale del Suem per essere trasferiti in pronto soccorso. I carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora e mezza con la rimozione del mezzo da parte del carro attrezzi.