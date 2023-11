In pensione dopo 40 anni nei Carabinieri tra valli e monti. Si congeda il comandante Granello

La cittadina di Valdastico – ma in realtà tutta la vallata di confine tra Vicentino e Trentino – rende omaggio e saluta Bruno Granello, con i gradi di Luogotenente in carica speciale, da 10 anni comandante della stazione locale dei Carabinieri. In questi giorni andrà in congedo per raggiunti limiti di età, dopo i due anni di corso per allievi sottoufficiali completato nel 1983 e ben quarant’anni di servizio indossando la divisa dell’Arma.

Un “pilastro” delle forze dell’ordine per le vallate dell’Astico e del Posina, dopo aver assunto il comando di entrambe le stazioni periferiche di montagna che fanno capo alla Compagnia Carabinieri di Schio. Il luogotenente si godrà il riposo in vista della pensione, dopo essere stato ricevuto il saluto ufficiale da parte dei colleghi in alta carica della provincia di Vicenza e di Schio appunto.

Trentino di nascita, Granello ha intrapreso e portato avanti la sua carriera operativa sempre nel territorio vicentino. Oggi, lunedì 6 novembre, è l’ultimo suo giorno lavorativo, dedicato ai saluti e ai riconoscimenti. Prossimo ai 60 anni di età, era entrato nell’Arma ad appena 17 anni, non appena le regole sull’età lo permisero, frequentando il corso di allievo a Roma e poi di sottufficiale a Velletri e Firenze. Primo incarico in divisa alla compagnia di Bassano del Grappa, poi ad Asolo e Castelfranco Veneto in Radiomobile e nel 1996 il trasferimento a Posina (accorpata ad Arsiero nel 2013) e in seguito a Valdastico: 27 anni nella fascia pedemontana e di media montagna dell’Altovicentino.

In occasione del 40° dall’entrata in organico dei militari dell’Arma, il “vicentino d’adozione” aveva ricevuto la Croce d’Oro. Questa mattina, alla presenza di una rappresentanza di ufficiali dell’Arma, il Luogotenente Granello ha ricevuto il saluto del Comandante Provinciale Carabinieri di Vicenza e del suo comandante di compagnia (il capitano Francesco Grasso). Così si è espresso stamattina il Colonnello Giuseppe Moscati che ha voluto esprimere personalmente la sua profonda gratitudine per l’impegno e la dedizione con cui ha servito l’istituzione e la comunità.

“La carriera di Granello – ha detto – è stata caratterizzata da un percorso professionale lungo e impegnativo, in cui ha dimostrato competenza, lealtà e spirito di servizio in ogni incarico svolto. Il servizio svolto è stato apprezzato e riconosciuto non solo all’interno dei Carabinieri, ma anche dai cittadini che hanno beneficiato della sua presenza costante e del suo impegno per garantire la sicurezza e la tranquillità della comunità locale”.