Escursioni, sport ed un corso sulla vinificazione: anche dopo lavoro in Forgital vince il team

Sarà che ormai con numeri sempre crescenti in termini di forza lavoro, Forgital è sempre più una comunità in movimento, sarà che nel nuovo corso deciso dal board, le occasioni per la socializzazione e la convivialità stanno trovando via via spazio maggiore all’interno della vasta proposta per il dopo lavoro.

In Forgital si respira una ventata di entusiasmo oltre alla voglia di stare insieme: sentimenti forse suggeriti anche dal recente anniversario per i 150 anni dell’azienda leader nel settore dei forgiati, evento che ha dimostrato tutto l’attaccamento di lavoratori sempre più protagonisti del successo della realtà imprenditoriale con sede principale a Velo D’Astico.

Forgital Together è il nome di questa vivace ripartenza che oltre alla riattivazione dello storico gruppo sportivo già fiore all’occhiello anche nei decenni scorsi, propone per questo nuovo corso, un’ampia gamma di iniziative che stanno riscuotendo grandi consensi: dal trekking sul monte Summano, passando per un frizzante torneo di padel sino ad una visita con degustazione alle cantine La -Vis in Trentino: “Ogni proposta – spiega la responsabile marketing di Forgital Mara Rezzadore – vede come capofila un collega che si prende a cuore volontariamente di fare da punto di riferimento per l’organizzazione dell’attività. L’azienda partecipa in quota parte limitando l’esborso a carico dei dipendenti: l’obiettivo è quello di far conoscere colleghi di sedi e reparti spesso diversi e di far loro condividere del tempo al di fuori di quello prettamente dedicato alla propria mansione”.

Un buon inizio che promette ancora meglio: in programma, infatti, per il mese di maggio, sia un corso di avvicinamento al vino diviso in quattro serate tematiche – vinificazione, analisi sensoriale, bolle e vini speciali, abbinamento – che verranno promosse direttamente negli spazi aziendali con buffet finale, sia una visita in distilleria e cena in birrificio e una appassionante sfida ai go-kart. Questo in attesa di nuove iniziative pronte a decollare a giugno e nei mesi successivi. Chiuderà invece luglio, il Forgital Summer Party, una vera e propria festa per celebrare la bella stagione tra musica e golosità culinarie tutte da assaporare.

Un approccio diverso ad un mondo del lavoro in veloce evoluzione: per consolidare la sinergia, creare un vero spirito di squadra e rafforzare un team sempre più proiettato al futuro. Senza dimenticare di divertirsi.