Frana lungo la Strada del Trenino: ordinanza del sindaco di Velo chiude in percorsi al traffico

Le forti piogge e i temporali di questi giorni hanno provocato una piccola frana anche a Velo d’Astico, lungo la “Strada del Trenino“. Terra e sassi, anche di grosse dimensioni, hanno infatti invaso il frequentato tratto del percorso ciclopedonale in località Meda.

Il sindaco di Velo d’Astico, Giordano Rossi, per questo, ha emesso un’ordinanza urgente che chiude quel tratto di sentiero. Il percorso complessivo, di dieci chilometri, si snoda sul vecchio tracciato ferroviario della “Vaca Mora”: parte da Piovene Rocchette e, passando per Velo d’Astico, porta ad Arsiero, attraverso la valle.

La frana è composta da sassi e massi anche di grandi dimensioni che si sono staccati dalla parete rocciosa e minacciano l’incolumità delle persone in transito. Il rischio di distacco di altro materiale è infatti reale, in quanto il versante roccioso risulta instabile.

La chiusura, immediata, riguarda il tratto di pista ciclopedonale che va dall’ingresso della galleria lato Velo, fino al confine con Piovene Rocchette. L’ordinanza è in vigore da oggi, 6 giugno, fino alla messa in sicurezza del versante roccioso.