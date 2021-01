Salvati col buio due ragazzi bloccati in un canalone di neve e ghiaccio sul Summano

Attorno alle 16 il Soccorso alpino di Arsiero è stato allertato per due giovani escursionisti in difficoltà sul Monte Summano. Partiti da Meda, i due ragazzi di Velo d’Astico di 18 e 16 anni, erano saliti sul Monte senza seguire sentieri segnati, bensì percorrendo dei canali.

Nella fase di discesa erano però finiti in un canalone di neve e ghiaccio, impossibilitati a proseguire calzando solamente gli scarponi.

Risaliti alla loro posizione tramite un messaggio Whatsapp mandato alla centrale del 118 e grazie alle indicazioni di alcuni abitanti del posto che li avevano localizzati, i soccorritori hanno visualizzato con il cannocchiale il punto in cui si trovavano i due amici, 400 metri più in alto. In cinque, attrezzati con picche e ramponi, hanno risalito il Monte finché li hanno individuati. Avvicinatisi di lato, i soccorritori hanno poi scalato l’ultimo tratto verticale sotto i due e li hanno raggiunti. Stavano bene, sebbene un po’ infreddoliti. Dopo averli imbragati e assicurati, la squadra ha quindi approntato tre calate per un totale di 150 metri fino ad arrivare al bosco. Da lì, con i ragazzi sempre legati in conserva, i soccorritori sono tornati alla jeep e li hanno accompagnati a valle.