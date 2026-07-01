SVT volta pagina dopo le polemiche, Roberto Salerno è il nuovo direttore generale

Cambio al vertice di SVT con la nomina del nuovo direttore generale Roberto Salerno, che succede all’uscente Franco Viola. Una nomina che sa di voglia di recuperare la fiducia dei cittadini dopo l’incidente dello scorso gennaio che costò una gamba ad una studentessa e la richiesta alle scuole di togliere il sabato dal calendario delle lezioni poiché Svt non aveva autisti per garantire le corse.

“Roberto Salerno, laureato in Ingegneria Civile dei Trasporti al Politecnico di Milano e con un master in Ingegneria per la Gestione d’Impresa presso il MIP conseguito al Politecnico di Milano arriva in SVT con un curriculum di alto profilo, che dimostra un’esperienza approfondita e articolata circa le dinamiche specifiche del trasporto pubblico locale – ha commentato Marco Sandonà, presidente di SVT – La sua scelta dimostra la volontà dell’azienda di affidare il ruolo di direttore generale ad una figura tecnica che possa guidare al meglio SVT verso le grandi sfide che la attendono nei prossimi anni: l’attivazione della BRT e in generale la crescente elettrificazione della flotta, unita ad un’attenzione sempre maggiore agli utenti in un’ottica di facilità di accesso al servizio e customer care”.

52 anni, originario di Bergamo, dopo le prime esperienze professionali in ETS e da consulente in Metropolitana Milanese, Salerno ha partecipato al programma internazionale “Fiat Graduate”, lavorando tra Francia e Italia in ambito industriale. Dal 2005 opera stabilmente nel settore del trasporto pubblico locale all’interno delle società del gruppo Arriva, con ruoli di crescente responsabilità. Nel corso della sua carriera ha ricoperto incarichi direttivi in SAIA Trasporti, SIA – Società Italiana Autoservizi e SAB Autoservizi, fino a diventare Direttore Operativo d’area per Bergamo-Lecco. Ricopre inoltre ruoli di primo piano nelle società consortili titolari dei contratti di servizio, tra cui Presidente di Bergamo Trasporti Est e Ovest e AD di Bergamo Trasporti Sud e Lecco Trasporti. Da gennaio 2023 assume la carica di Direttore Operativo di Arriva Italia ed entra nel CdA della società con la responsabilità nazionale delle aree esercizio, tecnica e facility management per le unità operative di Bergamo, Brescia, Cremona, Lecco, Aosta, Torino e Roma.

A denunciare “il fallimento di un management che in questi anni ha puntato tutto sui tagli e non ha allineato la fornitura dei servizi di SVT alle esigenze dei cittadini” e la necessità di un cambio del comparto gestionale dell’azienda, era stato a inizio anno il consigliere comunale Raffaele Colombara. “Il servizio pubblico deve essere al servizio dei cittadini – aveva evidenziato interpellando anche il consiglio comunale – Abbiamo bisogno di un servizio che venga incrementato e non tagliato”.

“Sul tavolo di lavoro al primo posto ci sono la programmazione del servizio scolastico e la sicurezza – ha sottolineato Andrea Nardin, presidente della Provincia di Vicenza – All’ingegnere Franco Viola va il nostro sincero ringraziamento per avere dato un impulso significativo all’ammodernamento della società”.

Il cambio al vertice non è casuale, ha infatti coinciso con la richiesta di aggiornamento della Provincia, ente socio di maggioranza.

In merito alla programmazione del servizio scolastico per il prossimo anno, con la ripresa delle lezioni a settembre e l’introduzione della settimana scolastica articolata su 5 giorni, la Provincia intende assicurarsi che venga prevenuta ogni qualsivoglia criticità o disservizio a danno degli studenti e delle famiglie e chiede pertanto la trasmissione urgente del piano di programmazione, suggerendo “un potenziamento del servizio per garantire un livello di trasporto ottimale e privo di criticità in tutto il territorio vicentino”.

Per quanto riguarda la sicurezza delle infrastrutture e la tutela del personale e degli utenti, la Provincia sottolinea che “la salvaguardia dell’incolumità dei lavoratori e degli utenti rappresenta una priorità assoluta. A seguito di segnalazioni da parte di alcune segreterie sindacali, si chiede un dettagliato resoconto sullo stato dell’arte relativo al contrasto degli accessi non autorizzati presso l’autostazione di Vicenza, area già in passato oggetto di intrusioni abusive da parte di soggetti terzi dediti ad attività illecite. Vengono inoltre richiesti aggiornamenti urgenti sulla possibile adozione di un protocollo di emergenza interno, sul numero di mezzi dotati di cabine protette, sulla fattibilità tecnica per dotare di protezione i mezzi sprovvisti e sulla necessità di prevederla in tutti i mezzi nuovi”.

“Ringrazio Franco Viola per l’importante contributo che ha portato ad SVT durante il suo incarico – ha concluso Marco Sandonà – Oltre ad aver conseguito rilevanti risultati sul piano del consolidamento dell’azienda, durante la sua direzione SVT ha sviluppato un importante piano di rinnovo della flotta e si è evoluta in modo significativo per quanto riguarda la digitalizzazione e gli strumenti di informazione agli utenti, ponendo inoltre le basi per importanti investimenti futuri sull’innovazione tecnologica volti a migliorare ulteriormente il servizio”.

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