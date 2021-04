Vento sul Vicentino: alberi e pali della luce “pericolanti”. Una manciata di richieste al 115

All’alba e nella prima mattinata di martedì si segnalano almeno 4/5 richieste di intervento a causa del maltempo che si è abbattuto con maggiore intensità durante la notte, a causa soprattutto delle forti raffiche di vento in provincia di Vicenza.

Particolarmente colpita la fascia pedemontana a nord della provincia, con i vigili del fuoco dell’Altovicentino chiamati a sopralluoghi di verifica insieme a tecnici comunali e della linea elettrica.

A Thiene nell’area di via dei Quartieri un albero caduto a causa delle folate notturne, con una squadra inviata sul posto a verificare che il fusto non invadesse la carreggiata e non creasse alcun tipo di pericoloso per cittadini e automobilisti. Altri interventi anche qui di supervisione prevalentemente da parte del personale del 115 tra Marano Vicentino e Malo, per la presenza di pali della pubblica illuminazione pericolanti. Dove non è stato riscontrato alcun elemento di emergenza, è al lavoro il personale dell’Enel per ripristinare il servizio.

Una chiamata per analoghe richieste di supporto da parte dei vigili del fuoco è giunta in mattinata da Bassano del Grappa, dove risulta in corso un sopralluogo. Da valutare nel corso della giornata i danni diffusi in particolare su orti e giardini, che si presumono di lieve entità, patiti dai privati cittadini che non hanno richiesto l’aiuto delle forze di soccorso. Il vento continuerà a soffiare ancora per qualche ora sul Vicentino, fino a domani per una settimana di metà aprile caratterizzata dall’instabilità del meteo.

La notizia è in aggiornamento