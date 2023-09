Iscrizioni aperte per l’Università Adulti e Anziani. E sui banchi si studia anche il meteo

Anche quest’anno l’Amministrazione Comunale di Villaverla continuerà a sostenere l’importante attività dell’Università Adulti / Anziani nata grazie ad un impegno corale ancora nel 2006. Dopo la pausa estiva sono infatti aperte le iscrizioni per poter partecipare a questa scuola per ‘grandi’, dove non ci sono interrogazioni o esami da superare ma si respira cultura, si sviluppano attività creative per stimolare la mente e si accresce la curiosità con iniziative multidisciplinari: una buona occasione anche per fare nuove amicizie relazionandosi e sviluppando il proprio interesse sociale.

Un’Università che ha maturato l’orientamento di divenire soggetto attivo, cercando in primo luogo di non isolare gli anziani, evitando di porre limiti di età alla frequenza e considerando che ogni anziano è qualificato dall’esperienza e non viene richiesto un particolare titolo di studio.

Per le iscrizioni al nuovo corso, la segreteria sarà aperta anche domani, giovedì 28 settembre, dalle 15 alle 17 presso la Sala delle Associazioni in Piazza delle Fornaci 10 dove, in seguito, si svolgeranno le lezioni con start ufficiale martedì 2 Ottobre e la prolusione, giovedì 5 con inizio 17, dal titolo ‘Il clima cambia: attualità e prospettive’ con l’apprezzata presenza del meteorologo AMPRO Marco Rabito.

Adulti e anziani sì, ma inseriti in una comunità interattiva: sempre su input dell’Amministrazione, è stata lanciata infatti la proposta stavolta rivolta ai più giovani, di partecipare ad una passeggiata nel parco giochi parrocchiale con tappe di lettura animate dal Gruppo ‘Geni(at)tori’. Appuntamento in questo caso per venerdì 29 Settembre dalle ore 16 con la concomitante maratona di lettura, nell’ambito della settima edizione de ‘il Veneto legge’, primo di una serie di incontri e letture dove vengono coinvolti appunto bambini e ragazzi. L’evento sarà aperto a tutta la cittadinanza senza limiti di età: l’occasione per far conoscere due attività che si svolgono nello stesso territorio, magari con interessi diversi ma che possono comunque trovare spunti e collaborazioni apprezzando il buon stare insieme.