Luca Rigoldi torna sul ring per il titolo europeo Supergallo

Torna sul ring il campione di pugilato Luca Rigoldi. Al Palazzetto dello sport di Via Goldoni il vicentino sarà chiamato domani, venerdì 25 febbraio, a sfidare il francese Hugo Legros per il titolo di Campione europeo categoria Supergallo. Il boxer di Villaverla ha già indossato la cintura, conquistata in casa di un altro pugile transalpino, Jeremy Parodi, il 17 novembre 2018 e mantenuta in due difese consecutive per due anni. Diventato professionista nel 2015 Luca Rigoldi ha percorso velocemente le tappe che lo hanno portato ad essere conosciuto in Italia ed Europa.

Da professionista Rigoldi ha combattuto 27 incontri, vincendone ben 23. Ha ottenuto anche due pareggi e altrettante sconfitte. Una delle due sconfitte è giunta proprio nella difesa del titolo europeo che ha visto Gamal Yafai trionfare all’Allianz di Milano il 17 dicembre 2020. L’evento sportivo che vede il nostro pugile combattere per riprendersi la cintura è organizzato dall’asd Boxe Piovese e da Promo Boxe Italia, Brescia in collaborazione con l’assessorato alle attività sportive del Comune di Vicenza.

Ad accogliere i due sfidanti questa mattina nella sala degli Stucchi di Palazzo Trissino sono stati il sindaco Francesco Rucco, il vicesindaco con delega alle attività sportive Matteo Celebron, il maestro di Rigoldi Gino Freo, il presidente dell’asd Boxe Piovese Andrea Scalise e il promoter Mario Loreni.

“Abbiamo voluto fortemente questo evento a Vicenza – ha dichiarato il sindaco Francesco Rucco –. Lo sport è un veicolo importante non solo dei valori che rappresenta ma anche per raccontare le bellezze architettoniche e culturali della nostra città che, come ben sapete, è candidata a Capitale italiana della cultura 2024. All’interno del dossier della candidatura, lo sport ha assunto un ruolo fondamentale. Siamo contenti che ad ospitare questa gara sia il palasport, solitamente dedicato alla pallacanestro e alla pallavolo, e che RaiSport trasmetta in diretta le immagini di una sfida che saprà regalarci sicuramente tante emozioni”.

“Diamo il benvenuto nella casa dei vicentini ai protagonisti di un evento molto importante per la nostra città – ha dichiarato il vicesindaco con delega alle attività sportive Matteo Celebron – che vedrà tornare, dopo cinque anni, al nostro Palazzetto dello sport il grande pugilato. Il nostro grazie va agli organizzatori e agli sponsor per il loro sostegno all’amministrazione comunale in questa iniziativa che ci dà ancora una volta la possibilità di rilanciare a livello internazionale il nome della nostra città, e a tutti coloro che domani sera tiferanno insieme a noi per Luca Rigoldi”.

La serata inizierà alle 19 con alcuni incontri ufficiali di pugili Pro, tra cui la sfida tra Andrea Roncon, Veneto, e Carlo De Novellis, Campania per il titolo italiano pesi medi. A partire dalle 22.40 circa, Rigoldi e Legros si contenderanno la cintura di campione europeo Supergallo in 12 round. L’incontro sarà trasmesso in diretta su RaiSport.