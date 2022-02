Il centro storico visto sotto una nuova… luce. Rinnovato il sistema di illuminazione

Nuova luce in senso letterale per il centro storico di Thiene, che proprio dalla serata di ieri ha inaugurato un sistema di illuminazione moderno, concludendo i lavori di installazione inaugurati lo scorso autunno. Riqualificazione estetica, risparmio energetico, maggiore efficienza e contenimento dei costi di manutenzione sono gli obiettivi dichiarati.

Intervento di riqualificazione insieme estetica ed energetica che che interessato in tutto 35 punti luce dislocati dal “Bosco dei Preti” fino a via Dante, in pratica le zone est ed ovest del centro cittadino, passando per l’area di Villa Fabris, Corso Garibaldi, piazza Scarcerle e le vie Trieste/Trento, in particolare.

Il “pulsante” ufficiale è stato premuto proprio ieri sera, e sono state scattate le prime foto in notturna che testimoniano il buon esito della novità. “Si tratta di un intervento atteso

che rende il cuore cittadino più bello – è il commento di Andrea Zorzan, assessore ai Lavori Pubblici –, grazie all’eliminazione della visione esteticamente non gradevole di luci appese a vecchi cavi che attraversano la strada e alla maggiore uniformità e adeguatezza della luminosità lungo il Corso e via Trieste. E’ un’opera che rende tangibile l’attenzione costante dell’amministrazione Comunale al Centro Storico”.

In piazza Scalcerle è stato completata l’opera denominata di “refitting” dell’illuminazione dei lampioni storici con la sostituzione delle ottiche, come già eseguito in altre aree del centro. Ultimo step a partire dalla settimana prossima in cui inizierà la rimozione della vecchia illuminazione sospesa con le linee aeree, al momento ancora visibili. Per questo stralcio di lavori sono stati impegnati circa 88 mila euro, a finanziamento misto attraverso fondi dell’ente comunale e della Regione Veneto destinati al Distretto commerciale di Thiene.