Mille chilometri in bici: due alpini over 70 in viaggio da Villaverla alla Puglia

Più di mille chilometri in bicicletta, sotto il sole rovente di un’estate segnata da temperature record. Ma per Maurizio Costalunga, di Villaverla, e Guido Diquigiovanni, di Valdagno, arrendersi al caldo non è mai stata un’opzione. Alpini, ciclisti e over 70, hanno caricato sulle gambe esperienza, passione e spirito di sacrificio e sono partiti alla volta di Tuglie, in provincia di Lecce, per un’impresa che profuma di amicizia, memoria e autentico stile penne nere.

La partenza è avvenuta all’alba di mercoledì. Alle 5 del mattino, in una piazza di Villaverla ancora addormentata, ad augurare buon viaggio ai due ciclisti c’era anche il sindaco Enrico De Peron, in rappresentanza di una comunità che segue con affetto e orgoglio questa straordinaria avventura. Ad accompagnarli lungo tutto il tragitto c’è un altro villaverlese, Alberino Schenato, che segue il viaggio in camper garantendo assistenza e supporto logistico tappa dopo tappa.

Costalunga e Diquigiovanni stanno attraversando l’Italia percorrendo l’intera costa adriatica. Un viaggio impegnativo già di per sé, reso ancora più duro dall’ondata di caldo che in questi giorni sta interessando gran parte della Penisola. Eppure i due alpini continuano a pedalare verso sud con la determinazione che da sempre contraddistingue chi porta il cappello con la penna nera. La loro non è soltanto una sfida sportiva. La meta è Tuglie, comune con cui Villaverla è legata da uno speciale gemellaggio che affonda le radici nella memoria del Monte Grappa. Proprio a Tuglie, infatti, esiste un colle chiamato “Monte Grappa”: fu un medico del paese, rientrato dalla Prima guerra mondiale, a voler costruire una chiesetta dedicata alla Madonna in ricordo di quella presente sul Monte Grappa veneto.

Per questo l’arrivo a Tuglie – previsto per lunedì – avrà un significato che va ben oltre il traguardo. I due ciclisti portano infatti con sé alcuni cimeli e una riproduzione in legno del Ponte di Bassano, simboli che verranno consegnati alla comunità pugliese per rinnovare ancora una volta il legame di amicizia e fratellanza tra le due cittadine. Un viaggio fatto di fatica, chilometri e sudore, ma soprattutto di valori. Quelli della memoria, dell’appartenenza e della capacità di costruire ponti tra comunità lontane. E mentre la meta si avvicina, da Villaverla continua il tifo per Maurizio, Guido e Alberino: tre uomini che, con la semplicità delle grandi imprese alpine, stanno trasformando una pedalata in una bella storia da raccontare.

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