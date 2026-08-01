Zanè – Monte Cengio da eroi, al traguardo in 62 su 160. Vince il veronese De Cassan

Sotto un sole implacabile e temperature ai limiti della sopportazione, la 44ª Zanè-Monte Cengio ha regalato una giornata di grande ciclismo, confermandosi una delle corse più affascinanti del panorama dilettantistico nazionale.

A conquistare il successo è stato Davide De Cassan, 24 anni, portacolori della General Store Essegibi F.lli Curia, che ha tagliato il traguardo in solitaria sul Monte Cengio al termine di una prova di carattere, coraggio e resistenza. Il corridore di Riva del Garda è riuscito a fare la differenza sulle rampe decisive della salita finale, presentandosi all’arrivo con alcuni secondi di vantaggio sugli inseguitori.

Alle sue spalle si è piazzato Bagnara, staccato di 6 secondi, seguito da Zumstein a 11 secondi. Quarto posto per lo svizzero Zumsteg, vincitore dell’edizione 2024, che ha chiuso con un ritardo di 16 secondi. La gara ha visto al via 160 corridori, chiamati a confrontarsi non soltanto con il percorso ma anche con un caldo torrido che ha reso la corsa ancora più selettiva già nei due circuiti verdi di Cogollo del Cengio. Le condizioni climatiche infatti, hanno messo a dura prova gambe e strategie, trasformando la sfida in una vera prova di resistenza, ma hanno anche esaltato lo spirito autentico di una manifestazione che continua a richiamare appassionati lungo tutto il tracciato. Significativo il fatto che sono stati solo 62 gli atleti a tagliare il traguardo di Piazzale Principe del Piemonte.

Un’edizione 2026 che, come sempre, porta con sé un significato speciale nel segno del ricordo di Battista Busin, figura storica del ciclismo berico e ideatore della corsa. Un tributo che ha aggiunto ulteriore valore emotivo a una manifestazione ormai entrata nel cuore degli sportivi vicentini. Sul palco delle premiazioni, oltre ai figli del patron Battista, Andrea e Filippo Busin, le amministrazioni comunali di Zanè e Cogollo del Cengio, a testimonianza del forte legame tra il territorio e un appuntamento che, da oltre quarant’anni, unisce sport, passione e memoria.



ORDINE D’ARRIVO

km 121 in 3h 02’10 media/h 39,854



1 DE CASSAN Davide General Store Essegibi F.lli Curia

2 BAGNARA Luca Vega Vitalcare Dynatek 6”

3 ZUMSTEIN Melk Sui-Velo Club Mendrisio 11”

4 ZUMSTEG Nicola Sui – Biesse Carrera Premac 16”

5 FEDE Gabriel Ciclistica Rostese 17”

6 BIEHL Kevin Den – General Store Essegibi F.lli Curia

7 TOSELLI Ivan Technipes Caffè Borbone 25”

8 VESCO Leonardo Biesse Carrera Premac 34”

9 FRANZOSI Luca Gallina Lucchini Ecotek Colosio

10 BOSIO Tommaso General Store Essegibi F.lli Curia

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