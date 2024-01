Non solo pugilato: Luca Rigoldi approda su Prime Video con un film sul valore della sconfitta

“Sono emozionato per la mia prima esperienza come attore in questo film! La trama mi ha catturato fin dall’inizio, e il potente messaggio del film riflette i valori che sono importanti per me”. Parola del campione di pugilato vicentino Luca Rigoldi, che è approdato in questi giorni sulla piattaforma di film on demand di Amazon, Prime Video, come attore in un film dal titolo “Hoganbiiki – Il Valore della Sconfitta“: un’ora e quattro minuti in cui Rigoldi interpreta se stesso.

Hoganbiiki in giapponese significa “simpatia per il perdente“, un sentimento profondamente radicato nella cultura del paese Sol Levante, contrariamente a quella occidentale che incensa esclusivamente i vincitori. Il film, che parla del mondo degli adolescenti e che vede fra i protagonisti l’attrice Manuela Arcuri, vuole trasmettere ai giovani l’onore della sconfitta: nonostante si perda, infatti, si può essere comunque vincenti. Una critica verso il mondo degli adulti e verso certi sistemi i sistemi scolastici distratti e distanti.

Pugile, formatore, imprenditore e ora anche attore: Luca Rigoldi è una figura poliedrica, orientata all’impegno sociale. Cresciuto a Villaverla, classe 1993, attuale campione europeo di pugilato dell’Unione Europea, Rigoldi in Hoganbiiki Il valore della sconfitta interpreta, come detto, se stesso. Il film era stato presentato al Festival del Cinema di Venezia nel 2022 e ora, come detto, dopo aver girato nelle sale approda sulla nota piattaforma di streaming di Amazon.