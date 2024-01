70enne non risponde da due giorni al telefono: salvato dalla polizia e dai pompieri

Nella serata di ieri, mercoledì 3 gennaio, una pattuglia della squadra “volanti” della polizia è intervenuta a Vicenza, in contrà Porta Santa Lucia per un anziano che dal giorno precedente non rispondeva al telefono. A chiamare il 113 era stata proprio la sorella, preoccupata di quel silenzio e dal fatto che il fratello non apriva la porta dell’abitazione.

Giunti sul posto, gli agenti della Questura si sono fatti indicare quale fosse l’abitazione in questione. Dopo aver bussato alla porta, hanno sentito urla e frasi sconnesse proveniente dall’interno: hanno quindi richiesto l’intervento dei vigli del fuoco, che sono giunti sul posto con una squadra dotata di scala telescopica. Poliziotti e pompieri sono quindi riusciti ad entrare in casa attraverso una finestra.

All’interno dell’abitazione gli agenti hanno trovato l’uomo, di 70 anni, riverso sul pavimento e in stato di semicoscienza. Era dolorante ed impossibilitato a muoversi ed essendo da solo in casa, non è riuscito a chiedere aiuto con il telefono. E’ stato chiesto quindi l’intervento immediato dei sanitari del Suem 118 che, giunti velocemente sul posto, dopo aver valutato la situazione, lo hanno trasportato l’uomo al pronto soccorso dell’ospedale San Bortolo di Vicenza per le cure del caso.