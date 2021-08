Porsche in manovra di svolta centra uno scooter. Ferito un 57enne di Villaverla

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Villaverla come a Porsche a centrare un motociclo durante la manovra di svolta. Doppio grave incidente sulle strade dell’Altovicentino, alla stessa ora allo scoccare delle 12 e anche acome a Zanè con il conducente di uno scooter a finire in ospedale per le ferite riportate dopo una violenta collisione. In questo caso l’impatto è avvenuto lungo la strada provinciale che attraversa il paese, nel centralissimo tratto di via Roma, con unadurante la manovra di svolta.

A rimanere dolorante sull’asfalto è stato oggi un 57enne vicentino, del posto, subito soccorso dai cittadini villaverlesi scesi in strada per prestare supporto in attesa dell’arrivo dell’ambulanza del Suem.

Si tratta di F.P., ricoverato in codice giallo a Santorso a causa delle varie contusioni riportate nell’urto contro l’auto e poi sul pavimento stradale. Incolume invece il conducente dell’auto di alta cilindrata, un thienese di 68 anni (A.Z. le iniziali). Quest’ultimo si era appena lasciato alle spalle il centro cittadino del paese, con direzione Vicenza, e stava svoltando a sinistra verso via Roare.

Non si sarebbe avveduto dell’arrivo dalla carreggiata opposta nel rettilineo dello scooter condotto dal 57enne, il quale marciava verso Thiene “alle spalle” di una vettura non coinvolta nell’incidente. Inevitabile l’impatto, con il ciclomotorista a trovarsi di fronte improvvisamente l’ostacolo imprevisto. Rilievi sul posto dell’incidente stradale avvenuto in orario di pranzo e regolazione traffico sono stati affidati al personale di polizia locale Nordest Vicentino.