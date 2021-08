Scontro tra scooter all’incrocio: “corsa” in eliambulanza per salvare il più grave dei feriti

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Mancavano un paio di minuti a mezzogiorno quando oggi una Vespa Piaggio e uno scooter Benelli sono venuti violentemente a contatto all’altezza dell’incrocio tra via Kennedy e via Monte Summano nel territorio comunale di Zanè. I due ciclomotori dopo l’urto hanno percorso una decina di metri agganciati in scivolata sull’asfalto, finendo uno sopra l’altro e sbattendo sul guardrail della strada provinciale.

Il bilancio dell’incidente è di due feriti: entrambi sono uomini, coloro che si trovavano alla guida del rispettivo motociclo, uno dei quali versa ora in gravissime condizioni dopo essere stato stabilizzato sul posto e trasferito in ospedale a bordo di un elicottero del 118.

Si tratta di A.B., un 63enne residente proprio a Zanè, cosciente all’arrivo dei soccorsi ma vittima di politraumi in tutto il corpo che ne hanno consigliato il ricovero il più rapido possibile attraverso il velivolo del Suem, atterrato in un prato a fianco dell’incrocio teatro del drammatico scontro. Per decollare dopo che per alcuni minuti gli operatori sanitari hanno lavorato sul ferito per stabilizzarne i parametri vitali prima di ripartire. Cauto ottimismo trapela dalla centrale operativa del Suem, dopo la presa in carico del ferito da parte del personale medico del S. Bortolo di Vicenza. L’altro coinvolto, un uomo di 39 anni residente ad Agugliaro (A.L. le iniziali) ha riportato lesioni meno preoccupanti ed è stato assistito e trasportato in codice giallo al pronto soccorso di Santorso.

Per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente stradale tra motoveicoli bisognerà attendere l’esito dei rilievi della polizia stradale Nord Est Vicentino, con una pattuglia giunta di fronte all‘Autosalone Balasso a distanza di pochi minuti ha diretto le operazioni. Si sarebbe trattato di un tamponamento tra i due veicoli a due ruote, con lo scooter Benelli in fase di svolta verso sinistra a venire travolto dal veicolo sopraggiunto nello stesso senso di marcia. Un’automobile ferma allo stop di via Kennedy era in attesa di immettersi sulla provinciale. In ogni caso non è stata coinvolta nella collisione di cui conducente è stato suo malgrado testimone diretto.

La notizia sarà aggiornata in base agli esiti dei rilievi