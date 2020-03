“Sono uscito per comprare cocaina”. Denunciato assieme allo spacciatore

La rete di controlli straordinari messi in campo in queste settimane per contrastare la diffusione del CoVid-19 sta sicuramente danneggiando anche il sistema dello spaccio nel vicentino. Ieri sera infatti a Villaverla uno spacciatore e un cliente sono stati scoperti nella “transazione” da una pattuglia in campo per controllare che la gente esca per un effettivo e valido motivo.

Ieri sera attorno alle 17 una pattuglia della polizia locale si trovava a Villaverla in via Martiri delle Foibe. Di fronte ad essa, due persone sedute su un guard rail. Durante il controllo, uno di loro ha candidamente compilato l’autocertificazione ammettendo di essere uscito “per comprare droga”. Aveva infatti nascosto del pacchetto di sigarette una pallina di cocaina appena comprata.

L’altro soggetto, E.L., 39enne residente a Monticello Conte Otto, è stato trovato in possesso di 7 involucri di cocaina, nascosti nelle mutande.