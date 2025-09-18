Collisione tra auto al capitello della Corte. Coinvolti due concittadini: 63enne in ospedale

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Due cittadini di Zané, entrambi alla guida ieri dei rispettivi automezzi, sono stati coinvolti in un incidente stradale nell’area di campagna tra Ca’ Bianca e via Corte, sulla strada che porta a Marano Vicentino. Si tratta di un 82enne e di una 63enne, quest’ultima ricoverata in pronto soccorso del polo Alto Vicentino, nel pomeriggio di mercoledì 17 settembre, con il codice giallo di media gravità per ferite e contusioni riportate nella collisione.

L’evento imprevisto é stato segnalato alle 15.30 di ieri, nelle vicinanze del capitello votivo del quartiere della Corte, proprio all’altezza dell’intersezione tra la via rettilinea principale e la strada che porta nella zona rurale “Ca’ Bianca”.

Secondo quanto descritto nel primo report di polizia locale Ne.Vi., intervenuta sul posto insieme a un’autoambulanza del Suem 118, la vettura Opel Meriva condotta dall’anziano (P.D. le sue iniziali) percorreva la strada che collega Zané e Marano Vicentino, provenendo da ovest. Per cause da determinare, la Meriva ha parzialmente invaso la corsia opposta sulla carreggiata di via Corte, da dove stava sopraggiungendo la Toyota Yaris condotta da L.S., l’automobilista poi soccorsa.

L’impatto, particolarmente duro, ha provocato danni importanti alle due auto incidentate, richiedendo anche l’intervento a supporto dei vigili del fuoco di Schio per rendere sicuro il tratto di strada. Fino alla rimozione dei due veicoli e dei detriti delle macchina rimasti qua e là sull’asfalto. Rilievi e regolazione traffico a cura della pattuglia di pronto intervento della Polizia Locale Nordest Vicentino.

L’Eco Vicentino è su Whatsapp e Telegram.

Iscriviti ai nostri canali per rimanere aggiornato in tempo reale.

Per iscriverti al canale Whatsapp clicca qui.

Per iscriverti al canale Telegram clicca qui.