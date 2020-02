Le vecchie sedie della scuola riacquistano una vita “artistica” grazie agli studenti

“Sediamoci su un’opera d’arte”: è questo il nome del progetto di recupero e decoro creativo in fase di realizzazione alla scuola media di Zanè. L’istituto comprensivo “N.Rezzara” di Carrè aveva già sperimentato, con il progetto “adotta una sedia”, ideato dal professor Gennaro Gioiello, docente di arte, un laboratorio in cui sedie riciclate e recuperate venivano rigenerate con la creatività della pittura o del decoupage.

“Da questa geniale intuizione – racconta il preside Cristiano Rossi – è nata l’idea di rigenerare le sedie, ormai consunte ed esteticamente inadeguate, dell’aula magna della scuola media di Zanè”. Grazie ad un contributo dell’amministrazione comunale di Zanè è stato attivato, sotto la direzione della professoressa Nadia Cocilova, coadiuvata dalla professoressa Maria Nascetti, un laboratorio pomeridiano per i ragazzi, con l’obiettivo di rigenerare, nel giro di un paio di mesi, le sedie dell’Auditorium.

“Non so se esista, oggi, in Italia – prosegue il preside – una scuola con un’aula magna composta di sedie, ciascuna colorata in maniera personalizzata, dalla notte stellata di Van Gogh a cento altri soggetti ideati dai ragazzi: stiamo, infatti, per realizzare una vera e propria mostra viva e pratica di arte contemporanea”.