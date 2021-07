Scontro moto-bici sulla strada provinciale 349: feriti un centauro e un 80enne

Due persone sono state portate in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale di Santorso dopo un grave incidente stradale avvenuto stamane in via Monte Summano a Zanè, lungo la la strada provinciale 349 che porta a Piovene Rocchette.

Diversamente rispetto a quanto inizialmente emerso (quando si parlava di un motociclista e un pedone), l’incidente ha coinvolto (oltre al centauro) un anziano ciclista.

Il primo – S.P., un uomo di 62 anni residente a Montecchio Maggiore – stava viaggiando con direzione nord (verso Piovene) quando, per cause in corso di accertamento, si è scontrato con un ciclista di 80 anni del posto, le cui iniziali sono A.C. L’incidente è avvenuto all’altezza del mobilificio MVK. L’anziano viaggiava nella stessa direzione di marcia della moto. A causa della collisione, l’80enne è stato sbalzato nel fossato a bordo strada, mentre la moto ha finito la sua corsa dopo circa 40 metri: sul posto è intervenuta un’ambulanza del Suem 118, che ha trasportato i due conducenti all’ospedale di Santorso in codice giallo a causa dei diversi traumi riportati. Per i rilievi del sinistro è intervenuta una pattuglia del Consorzio Polizia Locale Nordest Vicentino.