Vittoria per il team zanadiense Green Project Bardiani: Pellizzari porta a casa l’oro

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Dopo lo sfortunato Giro Next Gen, arriva il riscatto per Giulio Pellizzari: il 19enne marchigiano ha infatti siglato la sua prima vittoria con la maglia della squadra ciclistica di Zanè Green Project Bardiani al Giro del Medio Brenta, disputato nel padovano. Determinante il supporto di Manuele Tarozzi, altro membro della squadra, che ha affiancato il compagno di squadra durante tutti i 175 km di pedalata.

Velocissimo sin dalla partenza, il romagnolo Tarozzi ha mantenuto un buon vantaggio fino a 30 km dall’arrivo, assumendo un ruolo fondamentale nel proteggere il compagno di squadra.

E’ stato a 10km dalla conclusione che i due hanno dato tutti sé stessi, guadagnando margine nei confronti degli immediati inseguitori.

Arrivato al traguardo con un secondo di vantaggio rispetto al secondo classificato, giocandosi la vittoria in volata, Pellizzari ha così vinto la sua prima gara con la maglia verde. A dare ulteriore orgoglio alla squadra, il terzo posto di Manuele Tarozzi, nominato miglior combattivo della giornata.

“Finalmente un primo posto, ci ho creduto fin dall’inizio, non volevo assolutamente tornare a casa perdente; un altro secondo posto oggi non mi sarebbe andato bene, sono felice perchè ho dimostrato che la testa vale più delle gambe. Vorrei dedicare questa vittoria a tutta la mia famiglia, che mi ha sostenuto in quest’ultimo periodo complicato, vorrei ringraziare Massimiliano Gentili perchè c’è sempre stato per me, anche nei momenti difficili” dichiara commosso il 19enne marchigiano.