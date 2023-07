Arrestato camionista: guidava con patente sospesa e documenti falsi

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Nel pomeriggio di venerdì 30 giugno la Polizia Locale dei Castelli ha arrestato il conducente di un autoarticolato, fermato durante un controllo lungo la strada provinciale 500 a Montecchio Maggiore. Alla richiesta della pattuglia di esibire i documenti, l’autotrasportatore ha consegnato una patente di guida italiana e una carta d’identità, entrambe intestate a un uomo residente nel Napoletano.

Il minuzioso e attento controllo effettuato dagli agenti ha permesso di individuare alcuni elementi sospetti che hanno messo in dubbio la genuinità delle due card in formato elettronico esibite. A seguito delle verifiche, realizzate anche consultando gli archivi e i database informatici, è stata appurata la falsificazione dei documenti, entrambi contraffatti e intestati a una persona effettivamente esistente, ma diversa dal conducente fermato, sebbene riportassero la foto di quest’ultimo.

Dopo essere stato accompagnato al comando della Polizia Locale, il sospettato è stato sottoposto ai rilievi foto-dattiloscopici dai quali è emersa la sua vera identità: si tratta di C.N., nato nel 1971, residente in provincia di Napoli. Già noto alle forze dell’ordine, sull’uomo pende un provvedimento di sospensione a tempo indeterminato della patente, notificato nel mese di febbraio 2023 e derivante del totale esaurimento dei punti a disposizione della propria licenza di guida.

Considerata l’esibizione di un documento idoneo all’espatrio (carta d’identità), ma contraffatto, il conducente è stato tratto in arresto in flagranza di reato e trattenuto nella camera di sicurezza fino al giudizio direttissimo avvenuto sabato 1 luglio. Durante l’udienza innanzi al Gip del Tribunale di Vicenza è stato convalidato l’arresto operato dalla polizia giudiziaria e, richiesti i termini di difesa, fissata un’ulteriore udienza laddove verrà optato per il rito di giudizio e l’eventuale riconoscimento della pena sostitutiva dei lavori socialmente utili.

Inoltre, gli agenti del comandante Alessandro Rigolon hanno sanzionato l’autotrasportatore per la guida con patente sospesa e altre irregolarità, relative anche al cronotachigrafo. In tutto sono stati elevati sei verbali per un totale di circa 3 mila euro e disposto il fermo del camion per tre mesi.

“Con l’apertura del cavalcaferrovia di via Battaglia, il cui accesso non è consentito agli autoarticolati, sono stati intensificati i controlli sulla circolazione dei mezzi pesanti anche lungo la Sp 500, in cui ricade il nuovo ponte” spiega il sindaco Gianfranco Trapula. “L’azione di monitoraggio attuata dagli agenti, finalizzata a garantire il rispetto delle norme e la massima sicurezza sulle nostre strade, sta già portando i primi risultati. Un plauso alla professionalità della nostra Polizia Locale che con accertamenti incrociati e accurati ha scoperto la vera identità dell’autotrasportatore”.