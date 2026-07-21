A fuoco il ricovero attrezzi, artificiere di passaggio evita il peggio

Momenti di apprensione nel tardo pomeriggio di ieri a Cogollo del Cengio, dove poco dopo le 18.30 è divampato un incendio in una baracca adibita a ricovero di attrezzi agricoli in via Priarossa. Prima dell’arrivo dei Vigili del fuoco si è rivelato fondamentale l’intervento di un artificiere dell’Esercito Italiano che, trovandosi casualmente in transito nella zona, ha notato il rogo e si è fermato per prestare aiuto.

Il militare è riuscito a contenere le fiamme, limitandone la propagazione e contribuendo a evitare conseguenze ben più gravi. L’allarme tra i residenti è scattato rapidamente quando dal manufatto si è alzata una densa nube di fumo nero, probabilmente alimentata dalla presenza di materiale plastico all’interno della struttura. La colonna di fumo, visibile anche a distanza, ha richiamato l’attenzione di numerose persone che si sono avvicinate alla zona per capire cosa stesse accadendo.