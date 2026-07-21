A fuoco il ricovero attrezzi, artificiere di passaggio evita il peggio
Momenti di apprensione nel tardo pomeriggio di ieri a Cogollo del Cengio, dove poco dopo le 18.30 è divampato un incendio in una baracca adibita a ricovero di attrezzi agricoli in via Priarossa. Prima dell’arrivo dei Vigili del fuoco si è rivelato fondamentale l’intervento di un artificiere dell’Esercito Italiano che, trovandosi casualmente in transito nella zona, ha notato il rogo e si è fermato per prestare aiuto.
Il militare è riuscito a contenere le fiamme, limitandone la propagazione e contribuendo a evitare conseguenze ben più gravi. L’allarme tra i residenti è scattato rapidamente quando dal manufatto si è alzata una densa nube di fumo nero, probabilmente alimentata dalla presenza di materiale plastico all’interno della struttura. La colonna di fumo, visibile anche a distanza, ha richiamato l’attenzione di numerose persone che si sono avvicinate alla zona per capire cosa stesse accadendo.
L’incendio avrebbe potuto coinvolgere un’auto parcheggiata nelle vicinanze e, soprattutto, estendersi agli edifici attigui. Grazie alla tempestività dell’intervento iniziale e al successivo arrivo dei soccorritori, i danni sono rimasti circoscritti al ricovero per gli attrezzi agricoli. Sul posto sono intervenute le squadre dei Vigili del fuoco del distaccamento di Schio con due autobotti. I pompieri hanno completato le operazioni di spegnimento e provveduto alla messa in sicurezza dell’area, scongiurando ulteriori rischi. Le cause che hanno originato il rogo sono ora al vaglio dei tecnici dei Vigili del fuoco, incaricati di accertare l’esatta dinamica dell’accaduto.
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