Mantese e Rizzi vicecampioni italiani di Danza Sportiva, ieri l’omaggio in Comune

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Un risultato prestigioso che conferma una carriera già ricca di successi e porta ancora una volta il nome del vicentino ai vertici della danza sportiva nazionale. Daniele Mantese e Marta Rizzi hanno conquistato la medaglia d’argento ai Campionati Italiani di Danza Sportiva, disputati il 10 luglio a Rimini e organizzati dalla Fidesm, nella categoria Combinata Standard e Latini Classe A, la massima categoria riconosciuta in Italia.

La competizione ha visto sfidarsi le migliori coppie italiane della disciplina in una lunga giornata di gara. Le selezioni sono iniziate fin dal primo mattino e, turno dopo turno, hanno ridotto il numero dei contendenti fino a lasciare in pista soltanto sei coppie finaliste. Tra queste, Mantese e Rizzi hanno saputo distinguersi per qualità tecnica, eleganza e interpretazione, conquistando il secondo gradino del podio e il titolo di vicecampioni italiani. Per la coppia vicentina si tratta di un risultato particolarmente significativo, frutto di anni di lavoro e di una costante crescita agonistica. Daniele Mantese, di Cogollo del Cengio, e Marta Rizzi, di Schio, fanno coppia dal 2022 e non sono nuovi ai grandi palcoscenici della danza sportiva. Negli anni hanno ottenuto numerosi piazzamenti di prestigio e rappresentano l’Italia nelle competizioni internazionali della World DanceSport Federation, il massimo organismo mondiale della disciplina, dove competono con successo sia nelle Danze Standard sia nelle Danze Latine.

Oltre all’attività agonistica, i due atleti insegnano nella scuola di ballo fondata nel 1996 da Lucio Mantese, padre di Daniele, contribuendo alla formazione di nuove generazioni di ballerini e trasmettendo la propria esperienza maturata sui più importanti parquet nazionali e internazionali. E nei giorni scorsi la comunità di Cogollo del Cengio ha voluto rendere omaggio ai due danzatori. Il vicesindaco Stefano dall’Osto li ha infatti ricevuti per congratularsi personalmente con loro e celebrare il prestigioso traguardo raggiunto: “Un esempio di come la ricchezza di questo paese non risieda solo nel territorio, ma anche nelle persone – ha dichiarato il vicesindaco – Daniele e Marta sono la dimostrazione che, con lavoro e passione, i sogni possono davvero diventare realtà. Sono anni che tentano di raggiungere quest’obiettivo e finalmente con tanto cuore e coraggio le loro fatiche sono state premiate”.

Dall’Osto ha poi sottolineato l’orgoglio dell’intera comunità per i due atleti: “Dobbiamo essere fieri di questi talenti che portano il nome di Cogollo del Cengio in alto sui più importanti palcoscenici nazionali. Ho voluto incontrarli di persona non solo per congratularmi, ma anche per conoscere la loro storia e tutti quei sacrifici che sono stati fatti per arrivare all’obiettivo. Ancora complimenti ragazzi e grazie di ciò che fate. È un onore per tutta la comunità poter condividere queste emozioni e questi traguardi. L’argento conquistato a Rimini rappresenta dunque non un punto di arrivo, ma una nuova conferma del valore di una coppia che da anni si confronta con l’élite della danza sportiva. Un risultato che premia il talento, la dedizione e la perseveranza di due atleti ormai affermati, capaci di portare il nome del territorio vicentino ai massimi livelli italiani e internazionali.

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