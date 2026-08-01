Frontale fra auto, finisce nel fossato. Grave una donna salvata fra le lamiere

Grave incidente stradale nel pomeriggio di oggi a Bassano del Grappa, lungo via Viviani, dove due automobili si sono scontrate frontalmente per cause ancora in corso di accertamento. L’impatto è stato particolarmente violento. Una delle due vetture, dopo lo schianto, è uscita dalla carreggiata terminando la propria corsa in un fossato a bordo strada.

Ad avere la peggio è stata una passeggera rimasta incastrata all’interno dell’abitacolo. Per liberarla è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Bassano del Grappa, che hanno utilizzato attrezzature specifiche per l’estricazione nelle emergenze stradali. Una volta liberata dalle lamiere, la donna è stata affidata al personale del Suem 118 e trasportata in ospedale in codice rosso. Le condizioni degli altri coinvolti sono risultate meno gravi, anche se hanno comunque richiesto l’intervento dei sanitari giunti sul posto con i mezzi di soccorso. Via Viviani è stata raggiunta anche dagli agenti della Polizia Locale, che hanno gestito la viabilità durante le operazioni di soccorso e avviato i rilievi necessari per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente. L’intervento dei soccorritori è tutt’ora in corso per consentire la messa in sicurezza dell’area e la rimozione dei veicoli coinvolti. L’episodio ha causato inevitabili rallentamenti alla circolazione nella zona.

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