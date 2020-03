Assalto notturno alla farmacia di Grumolo: asportato il fondo cassa

Assalto notturno alla farmacia di Grumolo Pedemonte, nella zona residenziale della frazione di Zugliano. La notizia dell’incursione notturna di una banda di malviventi è filtrata nei giorni successivi al colpo, avvenuto intorno alle 3 del mattino tra domenica e lunedì, dopo che i carabinieri hanno avviato le indagini in seguito alla denuncia e acquisito i filmati di videosorveglianza. La rivendita di medicinali “Fides”, che si trova in via Don Zonta a due passi dalla sp67 che collega Thiene a Zugliano. Dopo l’effrazione della porta d’ingresso, i ladri si sono introdotti nel salone puntando dritti al registratore di cassa, che conteneva poche banconote, circa 100 euro. Più ingenti invece i danni all’entrata.

A indagare sull’accaduto la compagnia carabinieri di Thiene guidata dallo scorso mese di settembre dal capitano Massimiliano Amato. Chi ha forzato la serratura d’ingresso avrebbe agito in pochi secondo, lasciando intatta la merce presente su banchi espositivi e scaffali. L’obiettivo, quindi, era il solo fondo cassa. L’oscurità ha favorito il blitz silenzioso e nessuno tra i residenti delle villette della zona si sarebbe accorto di nulla, a notte fonda.

Si presume che ad agire siano stati almeno in due incursori, ma esiste anche la possibilità che si tratti di un unico individuo, tutt’oggi ricercato, che lo scorso febbraio portò a termine una rapina notturna in solitaria ai danni di un’alnloga farmacia, quella volta a Marano Vicentino. Gli elementi utili forniti dai filmati di una telecamera per ora restano noti solo agli investigatori.