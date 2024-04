Auto senza controllo per quasi 100 metri si schianta su un albero. Soccorso 53enne

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Spavento e l’inevitabile ricovero poi per le dovute cure e gli accertamenti del caso per un 53enne di Zugliano, nel primo pomeriggio di sabato, dopo l’uscita di strada e lo schianto su un albero del veicolo su cui era alla guida. Allarme al 118 scattato alle 13 e 15 circa da parte di chi ha assistito all’incidente, pare causato da uno stato di malessere del guidatore.

L’automobile di piccole dimensioni, una Opel Mokka, avrebbe “viaggiato” per circa 90 metri senza controllo lungo la Sp67, uscendo nel tragitto finale dalla carreggiata e, dopo aver in parte divelto un modulo di recinzione da cantiere, si è schiantata frontalmente su un cipresso.

Scenario dell’emergenza è stata via Maso, in direzione di Fara, all’altezza dell’incrocio con via Castelliero, tra la Birreria “Mariolo” e la zona degli impianti sportivi di Zugliano, in un tratto rettilineo di strada. La violenta dell’impatto sulla pianta secolare ha distrutto la arte anteriore della vettura, rendendo problematica l’estrazione del conducente rimasto ferito e bloccato all’interno.

Grazie all’intervento di una squadra dei pompieri 115 si è proceduto a liberare il ferito con le dovute cautele del caso, affidandolo alle cure del personale d’ambulanza. Dopo le prime cure sul posto, il 53enne zuglianese è stato subito ricoverato all’ospedale Alto Vicentino di Santorso, e non sono seguiti poi ulteriori aggiornamenti. Per la regolazione del traffico e per il rilievo del sinistro stradale è intervenuta una pattuglia del Consorzio di Polizia Locale Nordest Vicentino di Thiene.