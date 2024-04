Auto ribaltata nell’erba dopo l’uscita di strada: feriti conducente e passeggero

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

La primavera di caldo e un nuovo week end di sole favoriscono gli spostamenti dei vicentini sulle strade ma, come ogni anno, si moltiplicano gli incidenti riscontati da forze dell’ordine e soccorsi del Suem 118. E in un caso anche dei pompieri vicentini.

Oltre all’intervento di Zanè, dove un motociclista trevigiano è rimasto gravemente ferito, nella domenica pomeriggio altro scenario di un sinistro stradale con feriti a Bressanvido, ccon anche in questo caso la polizia locale Nord Est Vicentino chiamata sul posto e a darne riscontro al termine delle operazioni. Due i vicentini feriti qui, il conducente e il passeggero di un’auto finita fuori strada intorno alle 18.40 di ieri.

Teatro dei soccorsi via San Benedetto, strada di periferia rispetto al centro abitato, dove una vettura marca Fiat modello 500L stava transitando in direzione Pozzoleone. Difficile dire per quale motivazione la stessa sia finita fuori strada, ribaltata nel campo adiacente dopo la perdita di controllo dell’auto da parte di chi si trovava al volante, forse per una distrazione alla guida. Ma non si possono escludere altre cause in assenza di riscontri certi anche se appare assodato che non ci sia il coinvolgimento di altri veicoli nella dinamica.

Sul posto intervenivano i vigili del fuoco di Vicenza per liberare gli occupanti dell’auto, il 118 per i soccorsi ai due passeggeri che venivano trasportati in codice giallo al San Bortolo per le cure di cui necessitavano e per gli accertamenti diagnostici approfonditi. Nessuno dei due, salvo problematiche insorte successive al ricovero, rischia la vita.