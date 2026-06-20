Versilia, fermato un 27enne per la morte di Gabriele Martini: è il pirata della strada?

C’è un primo fermo nelle indagini sulla morte di Gabriele Martini, il ragazzo di 17 anni che ha perso la vita nella notte tra venerdì e sabato in un tragico incidente avvenuto sul lungomare della Versilia, al confine tra Marina di Pietrasanta e Forte dei Marmi in provincia di Lucca.

Nel pomeriggio gli agenti del commissariato di Forte dei Marmi, impegnati in una serie di controlli straordinari disposti dopo la tragedia, hanno individuato un uomo di 27 anni ritenuto il presunto conducente del Suv coinvolto nello schianto. Il giovane è stato accompagnato negli uffici di polizia, dove la sua posizione è ora al vaglio degli investigatori.

L’incidente si è verificato poco prima delle quattro del mattino lungo viale Roma, nel tratto che costeggia il mare. Secondo le prime ricostruzioni e le testimonianze raccolte sul posto, il Suv, una Range Rover con targa svizzera, avrebbe effettuato un’inversione di marcia improvvisa proprio mentre sopraggiungeva lo scooter sul quale viaggiavano Gabriele Martini e un amico diciottenne.

L’impatto è stato violentissimo con lo scooter che si sarebbe schiantato contro la parte laterale del veicolo. I sanitari del 118 giunti sul posto hanno tentato a lungo di rianimare il diciassettenne, ma le ferite riportate erano troppo gravi. Il giovane è morto sul colpo mentre l’amico che era con lui è stat soccorso e trasferito in codice rosso all’ospedale Cisanello di Pisa. Le sue condizioni restano serie e la prognosi è riservata.

A rendere ancora più drammatica la vicenda è stata la fuga delle persone che si trovavano a bordo del Suv. Diversi testimoni hanno raccontato di aver visto gli occupanti del mezzo abbandonare l’auto e allontanarsi a piedi subito dopo l’incidente, facendo perdere le proprie tracce nel buio.

Le indagini, coordinate dalle forze dell’ordine, proseguono ora per chiarire con esattezza la dinamica dello schianto e identificare eventuali altre persone presenti all’interno del veicolo al momento dell’impatto. Fondamentali potrebbero rivelarsi le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona e le testimonianze raccolte nelle ore successive alla tragedia.

La Versilia si è risvegliata sotto shock per la morte di Gabriele Martini, l’ennesima giovane vittima della strada. Una comunità intera si stringe attorno alla famiglia del ragazzo, mentre si attende che le indagini facciano piena luce su quanto accaduto.