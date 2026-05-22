Da Zugliano a Thiene ciclisti in sicurezza: la pista ciclabile è realtà

Con l’inaugurazione dell’ultimo tratto di un chilometro e mezzo, è reale ora la possibilità di muoversi in bicicletta in sicurezza dal centro di Zugliano a Thiene.

Una splendida giornata di sole e la grande partecipazione alla Pedalata Ecologica hanno fatto infatti da cornice domenica scorsa, 17 maggio, all’inaugurazione ufficiale della nuova pista ciclabile lungo la strada provinciale SP67, che collega i due centri. L’opera è stata realizzata grazie a due importanti finanziamenti concessi dalla Regione Veneto e dalla Provincia di Vicenza, pari rispettivamente a 384 mila e 400 mila euro.

Prima del tradizionale taglio del nastro, il sindaco di Zugliano, Sandro Maculan, affiancato dalla Giunta comunale e da numerosi consiglieri, ha espresso il proprio ringraziamento alla Regione e alla Provincia per il sostegno economico garantito al progetto.

Presenti alla cerimonia anche la consigliera regionale Chiara Luisetto, il consigliere provinciale con delega alla ciclabilità e sindaco di Noventa Vicentina Mattia Veronese, oltre ai sindaci Alberto Busin di Zanè, Alessandro Crivellaro di Breganze, Maria Teresa Sperotto di Fara Vicentino e Valentina Maculan di Carrè. Presenti inoltre consiglieri delegati dei Comuni di Thiene, Chiuppano e Sarcedo.

“È un traguardo importante per Zugliano e per tutto il territorio — ha dichiarato il sindaco Maculan —. Con il completamento dei tratti mancanti, circa un chilometro e mezzo, oggi è finalmente possibile raggiungere Thiene dal centro di Zugliano attraverso un collegamento ciclabile continuo e sicuro. Ringrazio le imprese che hanno realizzato l’opera, il direttore dei lavori ingegner Faggion e, in modo particolare, il nostro ufficio Lavori Pubblici per l’impegno e la professionalità dimostrati nel seguire il progetto”.

L’intervento ha inoltre consentito di migliorare la rete di illuminazione pubblica lungo la provinciale, aumentando ulteriormente la sicurezza del tratto interessato. Nei giorni scorsi il Comune di Zugliano ha inoltre aderito al progetto provinciale Bike to Work, iniziativa che incentiva gli spostamenti casa-lavoro in bicicletta.

“Ora è importante che la nuova ciclabile venga utilizzata correttamente — ha concluso il sindaco —. Serve un lavoro condiviso di educazione e sensibilizzazione: chi si muove in bicicletta deve conoscere e rispettare le regole della mobilità sostenibile, così come gli automobilisti devono prestare la massima attenzione alla presenza dei ciclisti sulle nostre strade”.

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