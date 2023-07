La somma accantonata per le reti gas diventa tesoretto: oltre 1mln e 200mila euro in aiuto ai progetti

Gestione oculata ma anche capacità di leggere tra le righe di norme non sempre chiarissime ed in continuo mutamento. Succede a Zugliano dove la buona amministrazione ha riportato nelle disponibilità delle casse comunali oltre 1 milione e 200mila euro che potranno così supportare progetti già avviati o essere canalizzati in nuovi investimenti d’interesse pubblico. La normativa relativa alla gestione delle reti gas fino a pochi mesi metteva davanti ai comuni lo spettro di forti somme da versare al gestore uscente – AP Reti Gas nel caso di Zugliano – al momento della scadenza contrattuale. Proprio per tale motivo in questi anni, l’amministrazione comunale del Sindaco Sandro Maculan aveva prudenzialmente accantonato più di un milione di euro per non farsi trovare impreparata a tale evenienza. Grazie alle modifiche di legge intervenute a fine 2022 e agli atti conseguentemente adottati dal comune sulla base della preziosa consulenza di esperti in materia – il Cav. Giulio Gravaghi di Piacenza e l’ing. Zucchi di Pavia – con la Delibera approvata all’unanimità durante il Consiglio Comunale riunitosi mercoledì 28 giugno, è stato rideterminato il valore della rete gas presente a Zugliano.

E qui la ‘sorpresa’ accolta con soddisfazione da tutto il consiglio: grazie alla nuova stima di consistenza quello che rischiava di essere un salasso da pagare a scadenza della gara si è tramutato in un differenziale a favore del Comune di Zugliano di più di due milioni di euro (2.194.750,98 euro).

Pertanto, venendo meno le ragioni per il mantenimento dell’accantonamento ‘per cessione reti gas’ pari ad euro 1.248.938,00 questo torna a disposizione dell’amministrazione e servirà nei prossimi mesi a garantire la buona gestione degli importanti bandi PNRR in fase di realizzazione – quasi 7 milioni di opere in itinere – per integrare alcune voci dovute all’aumento prezzi, nonché per costituire un prezioso tesoretto da gestire per futuri investimenti.

“Il Comune di Zugliano è uno dei primi comuni dell’area ATEM Vicenza 3 Valli Astico, Leogra e Timonchio – spiega il Sindaco Maculan – ad approvare il nuovo stato di consistenza della rete. Siamo molto soddisfatti per il raggiungimento di questo risultato: le decisioni deliberate in consiglio rafforzano lo stato patrimoniale del nostro bilancio, già sano, e ci permettono di affrontare con maggiore serenità le importanti sfide dei prossimi mesi. Ringrazio vivamente per l’efficace lavoro svolto il nostro Segretario comunale dr.ssa Zanrosso Emanuela oltre ai consulenti da noi incaricati”.