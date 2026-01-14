Riapre l’ufficio postale di via Roma. Si potranno richiedere certificati e passaporti

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Inaugurato a Zugliano l’ufficio postale completamente rinnovato nella sua tradizionale sede di via Roma. E’ il 57esimo ufficio postale rinnovato nella provincia di Vicenza ed è dotato di nuovi servizi nell’ambito del progetto Polis, l’iniziativa di Poste Italiane per promuovere la coesione economica, sociale e territoriale nei 7mila comuni con meno di 15mila abitanti contribuendo al loro rilancio e portando alle comunità i nuovi servizi della Pubblica Amministrazione.

Nell’ufficio postale la sala che accoglie i clienti è stata rinnovata, dotata di nuovi arredi e colori ed una corsia per non vedenti. È stato inoltre realizzato uno sportello ribassato utile per richiedere in tutta comodità i servizi della pubblica amministrazione oltre ai prodotti ed ai tradizionali servizi postali.

Oltre ai servizi postali, finanziari, assicurativi e di energia, nell’ufficio postale di Zugliano si possono richieste a sportello anche i servizi Inps ed i certificati anagrafici. Sono quindici i certificati anagrafici e di stato civile disponibili per i cittadini registrati dal comune di competenza in Anpr (Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente): tra i più comuni quelli di nascita, residenza, cittadinanza, stato civile e stato di famiglia, che possono essere richiesti singolarmente o in forma contestuale, cioè raccogliendo diverse tipologie di dati in un unico certificato e possono essere richiesti per sé o per i familiari registrati nell’anagrafica dell’Anpr.

Grazie alla convenzione firmata tra Poste Italiane, Ministero dell’Interno e Ministero delle Imprese e del Made in Italy, i cittadini di Zugliano possono aprire la pratica di richiesta o rinnovo del passaporto presentando la documentazione all’ufficio postale, senza dover andare in questura, con la possibilità di ricevere il passaporto a domicilio.

“È un momento che salutiamo con soddisfazione – ha dichiarato il sindaco di Zugliano Sandro Maculan – I cittadini attendevano l’apertura di questo ufficio postale e li ringraziamo per la pazienza dimostrata in questo periodo. Ci auguriamo che possano utilizzare al meglio le potenzialità che questo ufficio postale rinnovato offre, in particolare per la possibilità di richiedere passaporti e certificati anagrafici”.

“Siamo orgogliosi di inaugurare oggi l’ufficio postale di Zugliano completamente rinnovato, un passo importante nel progetto Polis – ha dichiarato la responsabile degli uffici postali vicentini Sabina Dall’Acqua – Questo intervento migliora l’accessibilità e l’offerta di servizi ai cittadini, rendendo l’ufficio postale un punto di riferimento moderno ed efficiente per la comunità. Continueremo a investire per portare innovazione e vicinanza nei territori”.

L’ufficio postale di Zugliano è a disposizione dei cittadini con il consueto orario dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.35 ed il sabato dalle 8.20 alle 12.35.

