Scontro bici-auto, travolto un ciclista di 53 anni. Elisoccorso per il trasporto urgente

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Grave incidente stradale questa mattina alle 8.10 in via Libertà vicino alla zona degli impianti sportivi di Zugliano. Ad avere la peggio in seguito allo scontro tra un’automobile e una bicicletta da corsa è un ciclista in tenuta sportiva, travolto mentre in sella al veicolo a pedali in corrispondenza di un incrocio. Alla guida della vettura una giovane donna del paese di 31 anni a bordo di una Fiat 500.

Vista la gravità delle conseguenze dell’impatto la centrale operativa del Suem di Vicenza ha inviato sul posto un’eliambulanza decollata dall’ospedale di Verona. La sfortunata vittima dello scontro accidentale – si tratterebbe di un 53enne di Pozzoleone – è stata sbalzata sull’asfalto un metro avanti, all’altezza dell’incrocio tra la sp67 con via Vallisana, da dove proveniva l’autoveicolo.

Il ciclo condotto da R.V. – queste le iniziali dell’uomo che risulta gravemente ferito – invece marciava sulla provinciale diretto da Zugliano verso la frazione di Grumolo. L’uomo investito è stato soccorso in regime di massima urgenza dopo la chiamata giunta al 118 e quindi ricoverato in codice rosso all’ospedale San Bortolo di Vicenza. Tutto questo dopo mezz’ora circa di intervento dei sanitari sul posto per stabilizzarne le condizioni e i parametri vitali. Illesa la conducente dell’utilitaria Fiat (C.M. le iniziali). Sul posto anche il sindaco locale di Zugliano Sandro Maculan, che in quel momento si trovava nelle vicinanze.

Un coda di almeno un paio di chilometri si è formata con decine di autoveicoli ferme in attesa, tra quelle provenienti da Thiene e Grumolo Pedemonte in direzione di Lugo. Sul posto le pattuglie di polizia locale per rilievi e gestione del traffico. In prossimità del luogo dell’incidente di stamattina, all’altezza della rotatoria degli impianti sportivi circa 100 metri più a nord, circa 4 mesi fa perse la vita un operaio di Marano di 52 anni – Carlo Saccardo – mentre come d’abitudine in bicicletta si recava al lavoro in un’azienda zuglianese.

La notizia è in aggiornamento