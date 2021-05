Auto in sorpasso piomba sui veicoli incolonnati e si capovolge: in tre in ospedale

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Un incidente fra quattro auto è avvenuto pochi minuti dopo le 17 a Centrale di Zugliano, in via Brenta (ai confini con l’abitato di Thiene). Dalle prime informazioni, nell’incidente una delle vetture si è capovolta, intrappolando all’interno guidatore e passeggeri.

Sul posto si sono precipitati un’ambulanza dell’ospedale di Santorso e i vigili del fuoco di Schio, che hanno operato per estrarre le persone dall’abitacolo. Tre le persone trasportate in ospedale per i traumi riportati, almeno una delle quali in codice giallo di media gravità. Le operazioni di rilievo del sinistro e di rimozione dei mezzi sono ancora in corso.

I testimoni presenti raccontano di una fila di auto incolonnate perché rallentate da un trattore che le procedeva. Un’auto, provenendo da dietro ad alta velocità, avrebbe effettuato un sorpasso delle auto in colonna e dopo aver urtato il cordolo della ciclabile e aver divelto un palo della pubblica illuminazione ha tamponato tre auto prima di ricadere rovesciandosi molto più avanti. Chi era al volante e il passeggero sono stati estratti dai vigili del fuoco dall’abitacolo e trasportati all’ospedale di Santorso.

“Premesso che saranno le autorità competenti a stabilire dinamica e relative responsabilità – commenta il sindaco di Zugliano Sandro Maculan – sembrerebbe evidente che a causare il grave sinistro sia stato un comportamento altamente pericoloso. In quel tratto c’è una linea continua e il limite è dei 50 orari. Non è tollerabile che automobilisti irresponsabili continuino a circolare a velocità folli mettendo a rischio la propria vita e quella di altri cittadini. Non sono a conoscenza del grado di gravità dei feriti ricoverati in ospedale. Confido possano cavarsela al meglio. Nel contempo auspico massima severità nel sanzionare tali comportamenti pericolosi e intollerabili”.