Drammatico scontro auto-moto sulla Marosticana: in rianimazione un centauro

Ancora un grave incidente fra un’auto e una moto a Sandrigo, sul rettilineo di via Piave, lungo la strada Provinciale 248 Marosticana: in gravi condizioni un motociclista di 56 anni di Vicenza.

Lo schianto è avvenuto pochi minuti prima delle 15 all’altezza dell’azienda Fitt. Dai primi riscontri del distaccamento di Sandrigo della polizia locale Nordest Vicentino, l’auto, alla cui guida vi era un 29enne trevigiano, stava uscendo proprio dalla Fitt, con l’intenzione di immettersi in carreggiata a sinistra, in direzione di Vicenza, quando proprio da quella direzione stava arrivando la moto: ad avere la peggio è stato il centauro, sbalzato in mezzo alla carreggiata.

Sul posto è giunta subito un’ambulanza del Suem 118, raggiunta poco dopo da un’automedica in quanto il centauro presentava una parziale recisione di una gamba. L’uomo – che non ha mai perso conoscenza – è stato stabilizzato e quindi portato in codice rosso all’ospedale San Bortolo di Vicenza, dove ora si trova ricoverato nel reparto di rianimazione in prognosi riservata. L’incidente ha provocato pesanti ripercussioni sul traffico, in quanto le due pattuglie della polizia locale intervenute (una dal distaccamento di Sandrigo e una di supporto da quello di Monticello Conte Otto), oltre ai rilievi di rito hanno dovuto deviare il traffico in entrambe le direzioni, creando quando possibile un senso unico alternato.

Lo scorso 23 aprile, questa volta in via Chizzalunga, un motociclista di Fara Vicentino era morto dopo essersi schiantato addosso a un mezzo pesante, mentre il 21 febbraio, ancora in strada Marosticana, nello scontro fra la sua moto e un’auto era morto un centauro di 54 anni di Bolzano Vicentino.

Notizia in aggiornamento