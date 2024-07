Auto fuori controllo si impenna e si ribalta: feriti i due giovani a bordo

Incidente stradale nel corso della notte con un solo veicolo coinvolto e un bilancio di due feriti. Si tratta di altrettanti giovani vicentini, residenti della vallata dell’Agno, ricoverati in pronto soccorso per le contusioni riportate nell’uscita di strada avvenuta all’una in territorio di Castelgomberto.

Si tratta del guidatore e del passeggero che si trovava seduto al suo fianco, entrambi riusciti a lasciare l’abitacolo in autonomia dopo che la vettura si è ribaltata in seguito alla perdita di controllo del mezzo, per cause al momento ignote.

L’inconveniente sarebbe stato segnalato da altri automobilisti in transito lungo via Caserette il “teatro” dell’incidente notturno. Necessario l’intervento dei vigili del fuoco vicentini, qui giunti dall’avamposto periferico di Arzignano: dopo aver verificato che i due precedenti per così dire “inquilini” dell’auto incidentata fossero al sicuro, affidati al personale del Suem, i pompieri si sono dedicati al recupero della vettura e alla completa messa in sicurezza del tratto di strada interessato. Operazione necessaria, con il supporto delle forze dell’ordine, per evitare l’incorrere in pericoli da parte di altri utenti in transito nel corso della notte.

I due giovani malconci per le contusioni riportate nel ribaltamento sono stati stabilizzati e trasferiti con un codice di media gravità in ospedale ad Arzignano, mentre sul posto si è vista giungere anche una pattuglia dei Carabinieri della Compagnia di Valdagno per la gestione del traffico e per eseguire rilievi. Una distrazione alla guida, che potrebbe trovare una concausa nell’eventuale assunzione di alcol, di cui si saprà in seguito.