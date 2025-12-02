Scuole green con il tempo pieno, a settembre inaugurano le primarie Fabris

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Una nuova scuola green e con il tempo pieno. E’ l’offerta dell’amministrazione comunale alle famiglie di Zugliano, che da settembre 2026 nel centro del paese potranno usufruire del nuovo plesso scolastico destinato alle scuole primarie.

“Una struttura moderna e completamente green – spiega il sindaco Sandro Maculan – progettata con ambienti innovativi e spazi flessibili pensati per favorire benessere, apprendimento attivo e inclusione. In occasione delle nuove iscrizioni il comune di Zugliano e l’Istituto Comprensivo presenteranno una novità importante per le famiglie: accanto al tradizionale tempo scuola, sarà attivato anche il tempo pieno, offrendo un’organizzazione didattica più ampia e rispondente alle esigenze del territorio”.

Il nuovo edificio è un investimento significativo per la comunità e un passo avanti nella qualità dell’offerta formativa, grazie ad aule luminose, laboratori dedicati e spazi sostenibili pensati per accompagnare la crescita degli alunni in un ambiente educativo d’avanguardia.

L’Open Day con le informazioni principali relative alla didattica e ai servizi presenti si svolgerà nell’adiacente scuola secondaria Galilei mercoledì 10 dicembre dalle 17 alle 19. Le famiglie interessate ad iscrivere i propri figli alla scuola primaria potranno approfittare di questo appuntamento per conoscere le nuove proposte.

“I lavori del nuovo edificio scolastico si stanno avviando a conclusione nel rispetto dei tempi stabiliti dal contratto – conclude il primo cittadino – I prossimi mesi, ultimata la struttura, ci vedranno impegnati nel predisporre gli spazi esterni e gli arredi interni. Un percorso che ci stiamo costruendo in collaborazione con insegnanti e dirigenza scolastica che poi andranno ad utilizzare quegli spazi. L’allargamento dell’offerta formativa con la possibilità del tempo pieno va nella direzione di dare risposte efficaci alle esigenze delle famiglie”.

