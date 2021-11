Auto sbalzata nella roggia dopo un volo di circa 4 metri. “Sparito” il conducente

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

In una notte costellata di varie richieste di intervento dei vigili del fuoco, con malcapitati protagonisti veicoli stradali (a Sarcedo una vettura in fiamme, a Thiene un furgone), una squadra del 115 è stata richiesta poco dopo l’alba anche a Valdagno, dopo il rinvenimento di un’automobile sotto la carreggiata stradale, finita “ruote a terra” su una roggia in questi giorni con un livello d’acqua di pochi centimetri.

Nessuna traccia di chi si trovava a bordo del mezzo “volato” fuori strada, il solo conducente ed eventuali passeggeri, che con ogni probabilità sarebbero usciti incolumi dallo sbalzo e rientrati in autonomia presso le loro sedi, senza chiedere aiuto nè necessità di soccorso, ma “scordando” di segnalare il pericolo per le barriere stradali abbattute.

La segnalazione era scattata stamattina poco dopo le 7 dalla zona di Villaggio Margherita nella città valdagnese. Il distaccamento Ovest Vicentino del corpo provinciale del 115 ha inviato una squadra sul posto, scesa sotto il piano stradale per ispezionare l’auto, tutto ciò dopo aver verificato con attenzione l’assenza di persone ferite e peggio ancora esanimi nell’area intorno alla macchina. Rinvenuta chiusa a chiave, segno che chi se n’era andato si era curato di premere il pulsante di chiusura automatica.

A questo punto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Valdagno per assumersi l’incarico di risalire al proprietario dell’auto incidentata, probabilmente nel corso della notte e in attesa di recupero. Al momento la sua identità è ancora ignota, ma si è appurato che il protagonista della vicenda non si è fatto nemmeno un graffio.

Una volta risaliti all’identità di chi si trovava al volante nel corso della notte o alle prime luci dell’alba, ci sarà da verificare anche le responsabilità di quella che pare una fuoriuscita autonoma che ha visibilmente danneggiato la ringhiera di protezione sopra la roggia.