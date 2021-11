45enne originario di Carrè scompare in Trentino: ricerche attivate in due province

Si sono attivate ieri le ricerche di Gelindo Spillare, un uomo di 45 anni originario di Carrè, dove è residente, anche se risulta domiciliato da qualche tempo in Trentino Alto Adige, da dove è sparito nel corso della giornata di mercoledì. Si tratta di una persona con difficoltà a camminare e affetto da patologie che rendono necessario al più presto il suo ritrovamento onde evitare di peggiorare il suo stato di salute.

Al fine di favorire le ricerche è stata autorizzata dai familiari, la sorella in particolare, la diffusione di un’immagine recente di Gelindo alla stampa e sui canali social con l’appello a informare le forze dell’ordine in caso di avvistamento. Il vicentino di origine – è nato a Thiene – è scomparso dai dintorni di Lavarone, ieri, con il segnale gps del suo telefono captato in un raggio di 10 chilometri dalla cittadina montana appena oltre il confine tra le due regioni.

Tutto ciò dopo la denuncia di scomparsa inoltrata ai carabinieri che hanno attivato subito il piano di emergenza. Il 45enne, di costituzione robusta mentre non è noto quali abiti indossasse al momento della sua sparizione, viene cercato sia in Trentino che in Veneto, considerato che l’uomo si sarebbe allontanato in autonomia a bordo dei un’auto, una Fiat Punto di colore bianco e targata EM047WD.

Per tutta la notte scorsa familiari, amici e forze pubbliche hanno controllato i posti dove si recava abitualmente e le strade principali della zona. Il veicolo si sta cercando in tutto il territorio della Val d’Astico e alta Valsugana, con il timore che la persona scomparsa sia rimasta coinvolta in un incidente o vittima di un malore alla guida, vista la tendenza ad escludere una “fuga” volontaria.

Chiunque possa fornire indicazioni utili è pregato di contattare al più presto i carabinieri della stazione di Lavarone al numero 0464.783168.