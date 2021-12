Bambini di Valdagno impegnati nel concorso “Il posto segreto”

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Sarà intitolato “Il posto segreto”, la seconda edizione del concorso artistico che successivamente sarà collegato alla mostra di illustrazione dell’infanzia. Ad aderirvi saranno anche i bambini di Valdagno chiamati dalla propria amministrazione comunale a rappresentare al meglio la città.

L’iniziativa è promossa in collaborazione con la Fondazione Internazionale di Illustrazione per l’infanzia Štěpán Zavřel di Sarmede (TV) e prevede che gli “artisti” in gara siano bambini e bambine di età compresa tra 6 e 11 anni. La partecipazione è prevista sia come singolo che come classe scolastica, consegnando gli elaborati entro il 27 febbraio 2022.

Ogni partecipante sarà chiamato a presentare una sola opera che avrà l’obiettivo di raccontare, in un disegno, un luogo reale o immaginario ma con la fondamentale caratteristica che sia nella mente dell’autore sede di gioco o divertimento in modo da dare sfogo alla propria immaginazione. Dovrà indicare oltre al nome e cognome, data di nascita, recapito o scuola e classe di riferimento (per gli elaborati di gruppo) e naturalmente il titolo dell’elaborato.

Per gli elaborati singoli sono previste due diverse categorie in concorso, una prima riservata a partecipanti tra i 6 e gli 8 anni e una secondo che invece va dai 9 agli 11 anni. Per chi parteciperà con la propria classe le categorie saranno due, quella per le classi prime, seconde e terze della scuola primaria e quella, invece, riservata a quarte e quinte.

Gli elaborati dovranno essere presentati di persona o spediti tramite posta tradizionale all’Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune di Valdagno (P.zza del Comune, 8).

Non saranno invece presi in considerazioni eventuali lavori ricevuti tramite e-mail o mancanti delle informazioni di contatto dell’autore.

In palio per i vincitori ci saranno buoni per l’acquisto di libri (elaborati individuali) o, in alternativa dei laboratori per le classi (elaborati di classe). Come già fatto quest’anno, tutti i lavori in concorso saranno poi esposti in una mostra dedicata.

“L’illustrazione per l’infanzia– spiega l’Assessore alle Politiche Culturali, Anna Tessaro – è uno strumento con il quale fin dal 2012 abbiamo approfondito diverse tematiche, coinvolgendo grandi e piccini. La mostra che allestiamo ogni anno è un appuntamento atteso e apprezzato, contornato da diversi eventi collaterali sui quali siamo già al lavoro. Partiamo così dal concorso artistico coinvolgendo le scuole, ma anche bambine e bambini che vorranno partecipare, non solo da Valdagno.”