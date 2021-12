Il Covid torna a condizionare il calcio italiano: la Salernitana non va a Udine. In Serie B rinviata Lecce-Vicenza

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

I casi di coronavirus in aumento in tutta Italia e l’incognita rappresentata dalla variante Omicron, fanno tornare l’allarme Covid anche nel mondo del calcio. La Salernitana ad esempio non è potuta partire per Udine dove oggi alle 18.30 era attesa dalla squadra di Cioffi per il turno infrasettimanale di campionato valido per la 19° giornata, l’ultima del girone di andata. La squadra sarebbe dovuta partire nel pomeriggio di ieri, ma l’azienda sanitaria ha disposto il divieto assoluto di trasferimento in Friuli con volo di linea. Il gruppo squadra si è poi sottoposto a un altro giro di tamponi molecolari che hanno confermato le positività già emerse. Quindi la decisione ufficiale di non partire.



La decisione è stata ufficializzata dal club campano nella notte: “L’U.S. Salernitana 1919 – si legge nel comunicato – a seguito di accertate positività nel gruppo squadra, prende atto delle disposizioni dell’ASL di Salerno che ha richiesto la sospensione dell’attività della squadra e ne ha vietato la partecipazione ad eventi sportivi. La Società ha provveduto a comunicare tali disposizioni alla Lega Serie A e si rende disponibile ad ogni tipo di accertamento da parte delle autorità sanitarie locali”.

In Serie B intanto è stata rinviata per Covid Lecce-Vicenza. La gara era prevista lunedì 20 dicembre alle 20.30 come posticipo della 18° giornata del torneo cadetto. Questo il comunicato della Lega di Serie B: “Preso atto della comunicazione dell’Azienda sanitaria locale di Lecce, avente ad oggetto ‘attestato di quarantena collettivo con divieto di spostamento’, con la quale il Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria ha disposto per i salentini, la quarantena fiduciaria al domicilio con divieto assoluto di spostamento per i soggetti qualificati come contatti stretti di caso COVID positivo, la Lega di B ha disposto il rinvio a data da destinarsi della gara Lecce-L.R.Vicenza”.