Biblioteca Villa Valle, ora accessibili parco lettura, sala studio e postazioni internet

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Due rinascite in meno di un mese per la Biblioteca Civica Villa Valle di Valdagno, che dopo la fase di chiusura obbligata e quella di riapertura parziale da ieri ha spalancato le porte alla sua originale “fase 3”, rimettendo in funzione un’aula studio da 24 posti (opportunamente distanziati) a sedere, consentendo il libero accesso agli scaffali e alla consultazione, garantendo sempre le norme di prevenzione e sicurezza per utenti e dipendenti.

Alla prima “tappa” di martedì 19 maggio è seguita quella di ieri, mercoledì 17 giugno, due date che hanno scandito il progressivo riappropriarsi del simbolo cittadino della cultura per quanto riguarda i valdagnesi affezionati ai libri, ma non solo, anche all’atmosfera che si respira in un luogo caro a centinaia di vicentini della vallata. Che hanno sfruttato a piene mani, nel periodo più difficile, il servizio di prestito con il “box H24” per la restituzione dei volumi.

A metà maggio si è ricominciato ad aprire il suggestivo edificio che si erge in via Regina Margherita e ospita gli scaffali e i servizi complementari della biblioteca civica, un mese dopo si riprende “a viverla”, come il personale guidato dalla direttrice Marta Penzo ha evidenziato a mo’ di slogan sulle pagine social Facebook e Instagram sempre attive e curate anche nella parentesi di chiusura forzata.

Riconsegnata agli studenti l’aula studio, con postazioni distanziate ridotte a 24 unità, ad un metro una dall’altra. Oltre al parco lettura esterno, tornano accessibili e sale lettura e gli scaffali dove prelevare i libri da prendere in prestito, anche qui nel pieno rispetto del distanziamento sociale minimo. Via libera anche alla consultazione degli archivi storici, previo appuntamento, e tornano disponibili due postazioni per la navigazione in internet e una per la consultazione del catalogo in rete. Poi toccherà alle tante iniziative culturali e alle letture per bambini nel futuro prossimo.

L’unico servizio che rimane per il momento sospeso riguarda la lettura di quotidiani e riviste, che potranno però essere prelevate in prestito secondo le indicazioni fornite dal personale Bibliotecario. Da evidenziare la “quarantena” che attende il patrimonio librario di rientro dai prestiti: dopo la restituzione attraverso il box dei resi ogni volume rimarrà “a riposo” per 7 giorni, come misura di cautela. Per informazioni contattare il numero telefonico 0445.424545 o via posta elettronica biblioteca@comune.valdagno.vi.it.

Orari di apertura al pubblico: dal martedì al venerdì dalle 9 alle 18.30. Al sabato: 14.30-18 da ottobre a marzo, 9-12,30 da aprile a settembre.