Marocco, turista italiana trovata morta sulla spiaggia: aveva 30 anni

dove unaè stata, a, originaria di Thiene nel Vicentino, era nella località turistica, meta amata dai surfisti, per trascorrere le vacanze in camper con unmarocchino. È stato proprio l'amico a dare l'quando due sere fa, la ragazza non ha fatto ritorno al camper. Fonti locali fanno sapere che, anche se il sindaco della cittadina,, parla dicome prima ipotesi.Una fonte locale ha raccontato che la ragazza sabato notte si era allontanata dal camper senza portare con sé nulla, dopo una discussione con l'amico con cui viaggiava. Lo stesso che, non vedendola tornare, ha denunciato la sua scomparsa. In seguito alla segnalazione, sono partite immediatamente le ricerche in tutta la regione. È stata la Gendarmeria reale marocchina a ritrovare il corpo della donna, sulla spiaggia di Boutahla, al 31esimo chilometro della laguna di Dakhla. L’amico della donna, che ha contribuito alle ricerche, è sotto interrogatorio mentre il procuratore della regione di Dakhla ha disposto l’che verrà effettuata al nosocomio di Agadir.

La trentenne risiedeva a Montecchio Precalcino, un comune confinante con Thiene. Qui nel pomeriggio, su richiesta della Farnesina, erano arrivati i carabinieri per informare della disgrazia la famiglia. La Farnesina, in stretto raccordo con l'Ambasciata d'Italia a Rabat e il consolato generale a Casablanca, sta seguendo infatti con la massima attenzione la vicenda della connazionale. Le nostre rappresentanze diplomatico-consolari, sottolineano al ministero degli Esteri, sono in stretto contatto con le autorità locali e con i familiari della vittima, cui stanno fornendo ogni possibile assistenza.