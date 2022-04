Prima giornata ecologica a Brogliano, subito un successo di partecipazione. Anche di ragazzi

Volontari del paese, cittadini membri di associazioni del territorio, amministratori locali e tanti ragazzi delle scuole. Armati di sacchetti e di tanta buona volontà e senso civico sono stati questi i “paladini della pulizia” di Brogliano che hanno dato vita sabato scorso alla prima giornata ecologica nel comune dell’Ovest Vicentino, abbinando il lavoro gratuito tra strade e piazze alla condivisione e al rispetto per l’ambiente in cui vivere.

Dopo un primo rinvio – ai primi di aprile – per le previsioni meteo avverse l’edizione inedita di un sabato dedicato alla pulizia del paese dai rifiuti abbandonati al di fuori di cestini e isole ecologiche si è svolta il 23 aprile, coinvolgendo decine di persone. Con ritrovo nel primo pomeriggio, sono bastate un paio d’ore di impegno collettivo per rimuovere decine di kg di materiali poi conferiti in modo corretto attraverso la collaborazione del Comune.

Tutti o presenti sono stati suddivisi in gruppi, affrontando percorsi differenti: ad esempio i bambini accompagnati dai loro genitori si sono adoperati nel ripulire i parchi giochi. Tra i tanti cittadini che si sono dedicati alla giornata ecologica anche una rappresentanza della giunta comunale, guidata dal sindaco Dario Tovo, con assessori e consiglieri. Cospicua la presenza di rappresentanti di varie associazioni e comitati del paese (Avis, Proloco, Centro Parrocchiale, Associazione Promozione Sociale, Anpi, Comitato Genitori, club di calcio “Real Brogliano”) e, piacevole sorpresa in questo primo evento a Brogliano, quella di bambini e ragazzi sensibilizzati nelle scuole primarie e secondari ad assumere comportamenti di responsabilità sociale in particolare verso le tematiche ambientali.

I partecipanti, muniti di sacchi per la raccolta dei rifiuti e guanti forniti dall’amministrazione comunale hanno setacciato molte vie di Brogliano e Quargnenta, recuperando una mole quantità di rifiuti tra cui (mascherine, vestiario abbandonato, mascherine, ecc.). I sacchi colmi di spazzatura sono stati lasciati lungo i cigli stradali o in luoghi accessibili per i mezzi di raccolta. Una volta smistati poi sono stati portati all’ecocentro comunale. Alla fine del lavoro svolto c’è stato anche un breve momento conviviale con un piccolo rinfresco offerto a tutti i partecipanti.

“Questa giornata viene vista non solo come una mera raccolta dei rifiuti abbandonati – ha detto l’assessore e vicesindaco Matteo Storti al termine della riuscita giornata -, l’intento è anche quello di promuovere azioni di buona educazione e rispetto del nostro fragile ambiente”.