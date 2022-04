Covid, incidenza sale lievemente, Rt stabile a 0,9. Obbligo mascherine al chiuso fino al 15 giugno

Cala leggermente il valore dell’indice di trasmissibilità Rt, passando da 0,96 a 0,93, mentre l’incidenza dei casi Covid per 100mila abitanti sale lievemente a 699 da 675. È quanto emerge dal monitoraggio settimanale di Istituto superiore di sanità e ministero della Salute. Appaiono in calo anche i tassi di occupazione in terapia intensiva e in aree mediche a livello nazionale.

Sul fronte vaccini sono 136.737.391 le dosi somministrate in Italia, pari al 96,4% di quelle consegnate. Ha ricevuto almeno una dose il 91,4% della popolazione over 12, mentre ha un ciclo vaccinale completo con dose addizionale /richiamo (booster) l’84,2% della popolazione over 12.

Fino al 15 giugno obbligo di mascherine di tipo FFP2 per l’accesso ai mezzi di trasporto, per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso in sale teatrali, da concerto, cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo. In tutti gli altri luoghi di lavoro, senza distinzione tra pubblico e privato, la mascherina sarà solo fortemente raccomandata. Prorogate al 31 maggio le misure sui viaggi da e per l’estero ad eccezione del modulo Passenger Locator Form che dal primo maggio non servirà più. Lo stabilisce la nuova ordinanza del ministro della salute Speranza,in cui si sottolinea che nonostante la cessazione dello stato d’emergenza persistono esigenze di contrasto al Covid, e si ritiene necessaria la proroga delle misure su ingressi in Italia: ossia vaccinazione completa, guarigione o test.

Per quanto riguarda la scuola, le precedenti disposizioni estendevano l’obbligo di utilizzare la mascherina fino alla fine dell’anno scolastico e, anche se si sono sommate voci contrarie, non ci si aspettano cambiamenti. “C’è già la previsione di mantenere l’obbligo fino a fine anno – ha detto il Sottosegretario di Stato alla Salute Andrea Costa – visto che manca un mese alla fine della scuola, quindi è ragionevole così”.