Chiede un tavolo per il pranzo e si accascia senza più riprendersi. Muore 51enne

Era da poco in attesa di un tavolo al ristorante il 51enne vicentino morto improvvisamente all’ora di pranzo di domenica a Rubbio, località di bassa montagna che rientra nel territorio di Lusiana Conco, colpito da un probabile infarto che non gli ha lasciato scampo. Si tratta di un uomo residente a Marostica, il quale si era recato nel locale “Rubens Stube Fest” in contrada Rossi insieme ad un’altra persona, una donna.

Secondo quanto reso noto in seguito ai soccorsi del Suem 118 – il nome è Fausto Crestan -, la vittima del malore letale non si era ancora accomodato ai tavoli quando è stato colpito dal malessere tanto grave quanto improvviso, perdendo i sensi dopo essersi accasciato sul pavimento all’interno del locale, senza più destarsi.

In pochi attimi al personale al lavoro nell’attività di ristorazione e ad altri clienti si è subito palesata la gravità della situazione di salute del cinquantunenne. Si è tentato di fare il possibile con le manovre di rianimazione cardiopolmonare e l’utilizzo del defibrillatore in attesa dell’ambulanza e, anzi, i soccorsi sono giunti via cielo con un elicottero del 118 fatto decollare dalla base ospedaliera di Treviso, per accelerare i tempi di presa in carica. Ogni tentativo, purtroppo, si è rivelato alla fine vano. Il locale pubblico è stato in seguito chiuso per decisione dei proprietari, comprensibilmente scossi per l’accaduto.

Gettando nello sconforto coloro che hanno assistito alla scena, la proprietà e il personale al lavoro, e i familiari della vittima una volta informati del dramma accaduto nel giorno che doveva rappresentare un momento di festa e di relax per tutti. Divenuta, invece, in pochi minuti, una data che sarà da questi tristemente ricordata per il decesso di un parente o amico, Fausto, un esperto di informatica sul piano professionale che viveva da solo nella città degli Scacchi in periferia. Non è noto per il momento se dalla Procura di Vicenza sia stato richiesto o meno l’esame autoptico sulla salma dell’uomo, in base ai rilievi operati a Rubbo dalla pattuglia dei Carabinieri inviata sul posto. Per conoscere il giorno in cui sarà celebrato il funerale si dovranno attendere le prossime ore.

La notizia è in aggiornamento